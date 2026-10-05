Формулы-2 и Формулы-3 представили календарь на 2027 год

Молодёжные серии объявили календари на 2027 год. В Формуле 2 сезон будет включать 14 этапов, два из которых пройдут на новых трассах. В Ф3 запланировано 10 этапов, причём три состоятся в странах, где эта серия ранее не выступала.

В календарь Ф2 войдут этапы в Стамбуле и Мехико. В Ф3 к этим двум автодромам добавится трасса имени Жиля Вильнёва в Монреале, которая в 2026 году впервые приняла гонки Формулы 2.

Фото: F1news.ru

Сезоны в обеих молодёжных сериях начнутся в марте в Бахрейне одновременно с Формулой 1. Затем гонщики отправятся на этапы в Саудовской Аравии, Австралии и Канаде.

Европейская часть сезона стартует в первый уик-энд июня в Монако. При этом в Ф3 чемпионат завершится в октябре этапом в Стамбуле. Сезон Ф2 продлится до декабря: в последний уик-энд октября состоится новый этап в Мехико, а в последний месяц года серия продолжит выступления на Ближнем Востоке.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Календарь Ф2 на 2027 год отражает продолжающуюся тенденцию этого чемпионата к глобальному росту, ведь эта серия очень важна для становления молодых гоночных талантов. Этапы в Стамбуле и Мехико откроют Формулу 2 для новых аудиторий, и трасс, на которых гонщики нового поколения смогут соревноваться, станет ещё больше.

Буду с нетерпением ждать нового сезона, чтобы посмотреть, как будущие звёзды стремятся выйти на самый высокий уровень.

В Формуле 3 многие гонщики начинают проверять себя на международном уровне, и календарь 2027 года предоставляет самые разнообразные возможности для развития их навыков. Молодёжь впервые будет гоняться на трассах Северной Америки, и это тоже станет важный этапом для этой серии».

Фото: F1news.ru

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