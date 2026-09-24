Ф2: Пилоты Rodin Motorsport стали быстрейшими в Баку

После неудачного для Николы Цолова мадридского уик-энда борьба в молодёжной серии стала ещё острее. Болгарский гонщик Campos Racing сохранил лидерство в личном зачёте, однако его отрыв заметно уменьшился: Рафаэль Камара теперь уступает ему всего семь очков.

На MadRing бразилец также не блистал, но, в отличие от Цолова, сумел набрать очки в обеих гонках испанского уик-энда. Камару наверняка мотивирует и возможный переход в Формулу 1 в следующем сезоне, где он может стать гонщиком Haas. Поэтому на оставшихся этапах он постарается добиться результатов, способных приблизить такой сценарий.

При этом пока неясно, сколько этапов ещё состоится. Помимо Баку, в календаре Формулы 2 по-прежнему указаны гонки в Катаре и Абу-Даби, проведение которых остаётся под большим вопросом. В любом случае лидерам молодёжной серии необходимо набрать максимум очков. Выполнение этой задачи началось уже сегодня, поскольку в Ф2 за поул начисляют два бонусных балла.

Расписание бакинского уик-энда выглядит непривычно: оно включает одну тренировку, две квалификации, один спринт и две основные гонки. Поэтому уже сегодня самый быстрый гонщик теоретически мог заработать четыре очка. Однако на практике события развивались иначе.

Старт первой квалификации задерживался. Сотрудники FIA внимательно проверяли состояние покрытия в 7-м повороте трассы, где появилась «заплатка» из нового асфальта. С этим участком круга возникли определённые проблемы.

Перед началом первой квалификации Цолов напомнил, что сессия будет отличаться от привычной ещё и большим количеством топлива в баках. Между сессиями в Ф2 дозаправка не проводится, поэтому быстрые круги на Baku City Circuit гонщикам предстояло проходить на необычно тяжёлых машинах. При этом состояние покрытия трассы в начале уик-энда явно оставляло желать лучшего.

Проведённые к тому моменту по одной тренировке в Ф2 и Формуле 1 подтвердили очевидное: машины сильно скользили, гонщики блокировали тормоза и допускали другие ошибки.

Во второй квалификации болиды должны были стать легче. Поэтому сессия должна была больше напоминать обычную пятничную квалификацию, определяющую порядок старта в основной гонке уик-энда.

Наконец машины выехали на трассу. Для сравнения стоит напомнить, что год назад Джек Кроуфорд, ныне резервный гонщик Aston Martin, завоевал поул в Баку с результатом 1:54.791. На этот раз на первой стадии квалификации лучшее время показал Алекс Данн, проехавший круг на более тяжёлой машине за 1:55,383.

Многие гонщики ошибались на быстрых кругах и едва удерживали контроль над машинами. Такая же проблема возникла у Цолова и Габриэле Мини, одного из его главных соперников. Вскоре ошибся и Данн, занимавший промежуточную первую позицию.

Кроме того, на трассе периодически появлялись группы медленно ехавших машин. Это происходило перед началом очередных попыток: никто не хотел давать соперникам возможность воспользоваться слипстримом.

Некоторые команды, однако, сознательно применяли такую тактику. Один гонщик «разгонял» напарника на длинной прямой, после чего тот пытался показать хорошее время. В частности, это помогло Камаре подняться на 5-ю строчку протокола первой квалификации. Ему ассистировал Джошуа Дюрксен, хотя сам парагвайский гонщик Invicta Racing завершил сессию только шестнадцатым.

На этом квалификация завершилась, и время Алекса Данна, установленное в самом начале, так никто и не превзошёл. Вторым стал Мартин Стенсхорн. Второй ряд стартового поля первой гонки уик-энда заняли машины Ноэля Леона и Куша Майни, а третий — Камары и Мари Бои.

Цолов не сумел подняться выше 10-й позиции, тогда как Мини оказался только 14-м. Таким образом, начало азербайджанского уик-энда складывалось для них не лучшим образом.

Сразу после первой квалификации гонщики получили свежие комплекты резины SuperSoft. Такие шины по-прежнему используются в молодёжных сериях. После короткой паузы участники приступили к борьбе за поул во второй 20-минутной квалификации.

Габриэлю Мини было важно исправить положение после неудачного начала уик-энда, однако его выступление по-прежнему складывалось непросто. То же самое произошло с Колтоном Хертой: он ошибся, и его машина развернулась на 360 градусов на выходе из одного из поворотов. Американцу повезло не задеть барьеры, поэтому инцидент привёл лишь к повреждению комплекта резины.

Лучшее время показал Камара — 1:54,227. Это также подтверждало, что машина бразильца стала несколько легче. Цолов в первой попытке проиграл Камаре менее полусекунды и занимал 4-ю строчку.

Похоже, в Invicta Racing слишком рано решили, что их результаты уже никто не улучшит, поэтому под конец сессии машины команды оставались в боксах. Мари Боя, испанский гонщик Prema, едва не превзошёл время Камары, но в итоге показал второй результат. Затем Данн, а следом его напарник по Rodin Motorsport Мартиниус Стенсхорн улучшили время бразильца и заняли весь первый стартовый ряд второй гонки уик-энда. Для норвежца это был первый поул в Ф2, а его результат — 1:53,728 — действительно впечатляет.

Таким образом, Камара и Боя начнут утреннюю субботнюю гонку со второго ряда. Цолов завершил эту квалификацию с 8-м результатом. Поскольку в первой сессии он стал десятым, именно Никола стартует с поула в завтрашнем утреннем спринте. Впрочем, на такой трассе, как Baku City Circuit, это не обязательно самая выгодная позиция.

Результаты готовятся…