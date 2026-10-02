Формула-2: Джошуа Дюрксен заключил контракт с Hitech

Команда Формулы 2 Hitech объявила имя первого пилота своего состава на сезон 2027 года. Им стал парагваец Джошуа Дюрксен, который в текущем чемпионате представляет Invicta Racing.

В 2026-м Дюрксен выиграл четыре гонки. За два этапа до завершения сезона он занимает восьмую позицию в личном зачёте.

Джошуа Дюрксен: «Я очень рад присоединиться к Hitech в сезоне 2027 года Формулы 2. Эта команда на протяжении многих лет доказывала, что является одной из сильнейших, и я очень горжусь тем, что получил возможность выступать за неё.

С нетерпением жду возможности познакомиться со всеми, начать совместную работу и посмотреть, каких результатов мы сможем добиться.

Новая машина 2027 года станет для нас ещё одним интересным вызовом, и я очень мотивирован как можно скорее приступить к работе. Я хочу продолжать развиваться, бороться за победы и добиваться максимально высоких результатов на каждой трассе. Уверен, вместе мы сможем добиться больших успехов в следующем сезоне».