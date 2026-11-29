С поула в основной гонке уик-энда стартовал Уго Угочукву — американский дебютант Van Amersfoort Racing. В квалификации он удивил всех своей скоростью на фоне проблем, с которыми столкнулись некоторые более опытные гонщики Формулы 2, включая Николу Цолова.

Болгарский гонщик Campos Racing, участник молодёжной программы Red Bull и один из главных претендентов на титул, начинал сегодняшнюю гонку лишь седьмым.

Однако одно дело — быстро проехать один круг по скоростной трассе в Лосаиле, хотя и это непростая задача, и совсем другое — провести гонку длиной 32 круга. В коротком комментарии перед стартом Уго заявил, что понимает сложность ситуации, но готов к любому развитию событий и намерен атаковать.

События, однако, развивались не слишком благоприятно для обладателя поула. Угочукву неудачно стартовал, поэтому лидером сразу стал Габриэль Мини, начинавший гонку из первого ряда. На вторую позицию вышел Алекс Данн, а Уго откатился на третью и был вынужден отбиваться от атак Ноэля Леона.

На втором круге на трассе ненадолго появились жёлтые флаги после разворота Куша Майни. Индийский гонщик ART смог продолжить движение, но оказался последним.

К третьему кругу пелотон начал растягиваться. Мини лидировал, в секунде позади него ехал Данн, а Угочукву отставал от лидера уже более чем на секунду. Примерно такой же интервал отделял его от Леона, занимавшего четвёртое место, но мексиканца уже начинал прессинговать Оливер Гёте.

Джошуа Дюрксен пытался догнать немецкого гонщика MP Motorsport. В свою очередь, парагвайца преследовал Цолов, однако пока не предпринимал активных действий.

К пятому кругу Мини увеличил отрыв от Данна до 1,6 секунды. На шестом круге он и ещё целая группа гонщиков отправились на обязательный пит-стоп для замены резины. Однако им не повезло: Рафаэль Виллагомес разбил машину на выходе из последнего поворота, после чего на трассу выехал автомобиль безопасности.

Гонщики, успевшие побывать в боксах, потеряли больше времени, чем те, кто свернул на пит-лейн уже под сейфти-каром. Преимущество получили, например, Алекс Данн, занимавший восьмое место, Ноэль Леон и Оливер Гёте. Среди неудачников оказались Габриэль Мини, Уго Угочукву, Джошуа Дюрксен и Никола Цолов, откатившийся на далёкую 16-ю позицию.

При таком развитии событий новым лидером личного зачёта становился Алекс Данн, но ему ещё предстояло добраться до финиша. Продолжение гонки, однако, откладывалось: заезд остановили красными флагами, поскольку ограждение трассы после аварии Виллагомеса нуждалось в ремонте. Все машины вернулись на пит-лейн.

Вероятно, больше всего в этой ситуации не повезло тем, кто ещё не успел провести пит-стоп. Согласно регламенту Формулы 2, вынужденная приостановка гонки не освобождает участников от обязанности заменить резину по ходу дистанции.

Дирекция гонки объявила, что заезд возобновится в 15.50. Ремонт ограждений затянулся почти на полчаса, и оставалось неясным, хватит ли времени на все 22 круга. Впоследствии рестарт отложили ещё на пять минут.

На рестарте первая семёрка, состоявшая из гонщиков, которым предстоял обязательный пит-стоп, выглядела так: Джон Беннетт лидировал, за ним ехали Фредди Слейтер, Мартиниус Стенсхорн, Роман Билински, Дино Беганович, Мари Боя и Тасанапол Интрафувасак.

Рестарт провели за автомобилем безопасности, вероятно, чтобы избежать лишних столкновений. Риск подобных инцидентов при старте с места значительно выше.

Алекс Данн на рестарте прекрасно обогнал Леона и поднялся на 7-ю позицию. Цолов отыграл пару мест, в том числе благодаря вылету с трассы Себастьяна Монтойи после контакта с машиной Угочукву. Сын бывшего гонщика Формулы 1 проводит свой первый уик-энд за команду DAMS, и пока удача явно не на его стороне. Себастьян вернулся на трассу на 17-й позиции, а инцидентом заинтересовались стюарды.

На 14-м круге Данн опередил Мари Боя, отыграв ещё одну позицию и приблизившись к победе. На том же круге Билински прошёл Стенсхорна, однако обоим ещё предстоял пит-стоп. Бегановича, в свою очередь, уже почти догнал Данн.

На 18-м круге стало известно решение стюардов: Угочукву получил 10-секундный штраф за то, что откровенно вытолкнул Монтойю с трассы. После этого Цолов уже не был обязан активно атаковать ехавшего впереди Уго.

На 21-м круге Стенсхорн опередил Билински и вернул себе 3-ю позицию, а Данн продолжил приближаться к Бегановичу. При этом основная часть пелотона держалась плотной группой. Исключение составляли только Беннетт и Слейтер, оторвавшиеся от остальных на шесть с половиной секунд.

На 24-м круге Фредди предпринял решительную попытку атаки, но Беннетт смог отбиться. Кругом позже Боя свернул на пит-лейн, поэтому все следовавшие за ним, включая Цолова, поднялись на одну позицию.

Как и предполагалось, времени на прохождение всей дистанции уже не оставалось. После 26-го круга включился обратный отсчёт: гонка должна была завершиться через семь минут.

Слейтер предпринял ещё одну попытку атаки. Между машинами едва не произошёл контакт, и Фредди не удержался на трассе. Он опередил Беннетта, но затем был вынужден вернуть позицию. Впрочем, принципиального значения это не имело, поскольку после пит-стопов оба гонщика должны были откатиться в самый хвост.

На 28-м круге Слейтер всё же довёл атаку до конца и вышел в лидеры. Тем временем пит-стопы продолжались, поэтому Цолов «естественным образом» поднялся в призовую десятку. Наконец, на 29-м круге Беннетт свернул на пит-лейн.

На том же круге Цолов опередил Угочукву, который в любом случае должен был отбыть штраф. На 30-м круге пит-стоп провёл и Слейтер, после чего лидером, как и ожидалось, стал Данн. Цолов поднялся на 6-ю позицию, но на этом отведённое для гонки время истекло.

Алекс Данн, гонщик Rodin Motorsport, одержал вторую победу в сезоне. Этот успех оказался особенно важным: сегодняшний результат позволил ему возглавить личный зачёт. Теперь у него 218 очков, а у Цолова — на 4 меньше.

Вторым финишировал Ноэль Леон, третьим — Оливер Гёте.

Таким образом, за один этап до окончания сезона борьба за титул чемпиона Формулы 2 обострилась до предела. Всё будет зависеть от результатов Данна и Цолова в Абу-Даби. Это произойдёт через неделю, а пока 21-летний британский гонщик, участник молодёжной программы Alpine, принимает поздравления с сегодняшним успехом.

Результаты готовятся…