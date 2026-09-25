Формула-2: Алекс Данн одержал первую победу в сезоне на этапе в Баку

Алекс Данн выиграл первую из двух основных гонок Формулы 2 в Баку. Вместе с ним на подиум поднялись Мартиниус Стенсхорн и Дино Беганович.

Себастьян Монтойя, которому предстояло стартовать седьмым, не вышел на гонку. Гонщик Prema разбил машину по пути из боксов на стартовую решётку.

Для первого отрезка дистанции шины Soft выбрали только Оливер Гёте, Колтон Херта и Кин Шилдс. Остальные участники начали гонку на SuperSoft.

На старте обладатель поула Данн сохранил лидерство. Мартиниус Стенсхорн остался вторым, а Ноэль Леон — третьим. Куш Майни потерял две позиции: его опередили Рафаэль Камара и Мари Боя. Никола Цолов обогнал ван Хупена и поднялся на восьмое место.

К четвёртому кругу пелотон постепенно растянулся, и гонщики не предпринимали активных действий, ожидая пит-стопов. В первом повороте пятого круга Роман Билински обошёл Интрафувасака в борьбе за одиннадцатую позицию.

На шестом круге Цолов попытался атаковать Майни, которого ранее опередил Беганович, однако манёвр в третьем повороте не удался. В конце круга Цолов, ван Хупен, Интрафувасак, Виллагомес, Дюрксен и Фиттипальди отправились в боксы.

Из-за заминки при замене заднего левого колеса Цолов потерял почти все позиции, сохранив впереди только Фиттипальди. Это серьёзно снизило его шансы заработать очки. Кроме того, лидер личного зачёта получил пятисекундный штраф за пересечение белой линии при заезде на пит-лейн.

В конце седьмого круга в боксы заехали Стенсхорн, Боя, Майни, Миата и Беннетт. На круге после остановки Мари Боя остановился на трассе из-за технических проблем с машиной. Это привело к выезду автомобиля безопасности.

Данн, Камара, Беганович, Билински, Мини и Шилдс воспользовались ситуацией и сразу свернули на пит-стоп. В результате расстановка в первой десятке заметно изменилась.

Лидером стал Оливер Гёте, которому ещё предстояло провести пит-стоп. Вторым шёл Данн, третьим — Колтон Херта, также нуждавшийся в остановке. Далее располагались Камара, Беганович, Стенсхорн, Леон, Мини, Билински и Шилдс.

Эвакуация машины Мари Бои затянулась, поэтому рестарт состоялся только на двенадцатом круге. Первая тройка сохранила свои позиции, а Дино Беганович в первом повороте опередил Камару в борьбе за четвёртое место. Однако во втором и третьем поворотах обоих гонщиков прошёл Стенсхорн, поднявшись на четвёртую строчку.

Главные события тем временем происходили за пределами первой десятки. В третьем повороте столкнулись Шилдс, Беннетт, ван Хупен, Миата, Виллагомес, Дюрксен и Цолов. Никола оказался в особенно неприятной ситуации: он остановился перед завалом из машин, после чего у него заглох двигатель.

На трассе появились красные флаги, и остальные гонщики вернулись на пит-лейн. Пауза продолжалась больше 20 минут, после чего был дан рестарт.

Из 22-х машин гонку продолжили Гёте, Данн, Херта, Стенсхорн, Беганович, Камара, Леон, Билински, Мини, Майни, Интрафувасак, Ямакоши, Фиттипальди и Виллагомес, чья машина не получила повреждений.

Гонщики выехали на трассу за автомобилем безопасности и стартовали с ходу, когда до финиша по обратному отсчёту оставалось чуть меньше 17 минут.

Во втором повороте Херта пропустил на третье место Бегановича, а Камара опустился на седьмую позицию, уступив Стенсхорну и Леону. В течение первого круга Колтон Херта потерял ещё два места, пропустив тех же соперников.

На пятнадцатом круге в первом повороте Камара также обошёл Херту. В конце круга Колтон отправился на пит-стоп.

На семнадцатом круге Данн атаковал Гёте в первом повороте и вернул себе лидерство. По ходу круга Стенсхорн опередил Бегановича в борьбе за третье место.

На этом же круге Камара показал лучшее время, однако на 18-м круге его результат превзошёл Роман Билински. В итоге лучший круг гонки остался за Данном — 1:57.737 с.

На девятнадцатом круге Стенсхорн атаковал Гёте в борьбе за второе место. Оливер ошибся при торможении в третьем повороте и пропустил не только гонщика Rodin Motorsport, но также Бегановича, Леона и Камару. В конце круга Гёте заехал в боксы.

Алекс Данн довёл гонку до первой победы в сезоне. Мартиниус Стенсхорн финишировал вторым и в четвёртый раз в сезоне поднялся на подиум. Победитель утреннего спринта Дино Беганович занял третье место.

На финишной прямой Рафаэль Камара обогнал Леона в борьбе за четвёртую позицию. Этот результат позволил бразильскому гонщику Invicta Racing возглавить личный зачёт, опередив Николу Цолова.