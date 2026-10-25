F1 Academy: Алиша Палмовски досрочно завоевала чемпионский титул

Британская гонщица Алиша Палмовски, выступающая в F1 Academy за Campos Racing, досрочно завоевала титул в женской серии. Чемпионство оформилось за этап до окончания сезона.

В субботней гонке в Остине Алиша финишировала второй. Этого результата оказалось достаточно, чтобы 20-летняя участница молодёжной программы Red Bull стала новой чемпионкой F1 Academy. Сегодня состоится заключительная гонка техасского уик-энда, после чего участников ждёт ноябрьский этап в Лас-Вегасе.

Палмовски стала второй представительницей британского автоспорта, выигравшей титул в этой серии. Первой чемпионкой F1 Academy в 2024 году была Эбби Пуллинг.

В нынешнем сезоне Алиша демонстрирует высокий уровень мастерства. Она одержала пять побед в 11 состоявшихся гонках и лишь однажды осталась без очков. Это произошло в августе в Зандфорте в субботней гонке уик-энда, где стартовая решётка формируется по реверсивному принципу.

«Мой путь к титулу действительно был особенным, – с трудом сдерживая эмоции прокомментировала Палмовски после финиша вчерашней гонки. – Я начала заниматься автоспортом, когда мне было 8 или 9 лет. Моим родителям пришлось пойти на огромные жертвы, и ради того, чтобы я могла идти к своей мечте, они фактически поставили свои жизни на паузу. Но теперь благодаря их поддержке моя мечта стала реальностью!»

Фото: F1news.ru

Перед субботней гонкой лишь австрийка Эмма Фельбермайр сохраняла шансы помешать Палмовски стать чемпионкой уже в этом уик-энде. Представительница Rodin Motorsport, выступающая при поддержке Audi, должна была набрать как минимум на два очка меньше Алиши.

В итоге Палмовски заняла 2-е место, а Эмма финишировала четвёртой. Таким образом, необходимая разница в очках была достигнута.

Победу в гонке одержала Альба Ларсен. Для 17-летней датчанки, выступающей за MP Motorsport в рамках Гоночной академии Ferrari, этот успех стал первым в женской серии.

Финал F1 Academy состоится в дни гоночного уик-энда в Лас-Вегасе 20-21 ноября.