F1 Academy: Алиша Палмовски досрочно завоевала чемпионский титул

Британская гонщица Алиша Палмовски, выступающая в F1 Academy за Campos Racing, досрочно завоевала титул в женской серии. Чемпионство оформилось за этап до окончания сезона.
В субботней гонке в Остине Алиша финишировала второй. Этого результата оказалось достаточно, чтобы 20-летняя участница молодёжной программы Red Bull стала новой чемпионкой F1 Academy. Сегодня состоится заключительная гонка техасского уик-энда, после чего участников ждёт ноябрьский этап в Лас-Вегасе.
Палмовски стала второй представительницей британского автоспорта, выигравшей титул в этой серии. Первой чемпионкой F1 Academy в 2024 году была Эбби Пуллинг.
В нынешнем сезоне Алиша демонстрирует высокий уровень мастерства. Она одержала пять побед в 11 состоявшихся гонках и лишь однажды осталась без очков. Это произошло в августе в Зандфорте в субботней гонке уик-энда, где стартовая решётка формируется по реверсивному принципу.
«Мой путь к титулу действительно был особенным, – с трудом сдерживая эмоции прокомментировала Палмовски после финиша вчерашней гонки. – Я начала заниматься автоспортом, когда мне было 8 или 9 лет. Моим родителям пришлось пойти на огромные жертвы, и ради того, чтобы я могла идти к своей мечте, они фактически поставили свои жизни на паузу. Но теперь благодаря их поддержке моя мечта стала реальностью!»
Перед субботней гонкой лишь австрийка Эмма Фельбермайр сохраняла шансы помешать Палмовски стать чемпионкой уже в этом уик-энде. Представительница Rodin Motorsport, выступающая при поддержке Audi, должна была набрать как минимум на два очка меньше Алиши.
В итоге Палмовски заняла 2-е место, а Эмма финишировала четвёртой. Таким образом, необходимая разница в очках была достигнута.
Победу в гонке одержала Альба Ларсен. Для 17-летней датчанки, выступающей за MP Motorsport в рамках Гоночной академии Ferrari, этот успех стал первым в женской серии.
Финал F1 Academy состоится в дни гоночного уик-энда в Лас-Вегасе 20-21 ноября.