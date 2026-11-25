Главное достоинство пикапа — практичность, поэтому Toyota Hilux Hyper Z выглядит особенно нелепо. У автомобиля вообще нет грузовой платформы: это пространство заняла конструкция огромного заднего антикрыла. Заднего борта также не предусмотрено.

Проект стартовал в 2024 году и был разработан совместно с Toyota Design Australia. При создании автомобиля авторы во многом вдохновлялись культурой доработки пикапов в Thailand. За основу взяли Hilux Travo Z Edition для тайского рынка, однако итоговая версия получилась заметно длиннее, ниже и шире.

Из-за аэродинамических элементов, выступающих за заднюю часть кузова, а также крупного переднего сплиттера длина машины составляет 5,360mm. Ширина пикапа достигла 2,203mm. Автомобиль оснащён 22-дюймовыми колёсами с широкими шинами размерностью 325mm.

Высота Hilux Hyper Z равна 1,513mm — примерно на 300mm меньше, чем у обычного Hilux. Дорожный просвет практически отсутствует, что делает конструкцию ещё менее пригодной для повседневной эксплуатации.

Технических подробностей пока немного, и не исключено, что перед нами нефункциональный прототип. При этом на опубликованных изображениях видны эффектные элементы подвески, а салон избавили от лишнего оборудования и оснастили парой гоночных кресел Sabelt.

Разумеется, такой автомобиль не имеет шансов попасть в серийное производство, однако это и не являлось его целью. Проект демонстрирует различные аксессуары, доступные для Hilux в Thailand: среди них упоминаются обвес ‘Charismo Drift’ и колёса Lenso.

Что касается Hilux для рынка UK, то он поступил в продажу летом, но, к сожалению, без подобных броских аксессуаров.