EXLANTIX ET8: интеллектуальная парковка для спокойствия в каждой поездке

Для автомобиля премиум-класса комфорт и уверенность должны сопровождать водителя на каждом этапе поездки. Новый флагманский шестиместный внедорожник EXLANTIX ET8 предлагает ряд интеллектуальных технологий, призванных сделать повседневное вождение максимально спокойным и интуитивным. Одной из ключевых особенностей модели является комплекс систем помощи при парковке, входящий в стандартное оснащение внедорожника.

Системы автоматической и дистанционной парковки (APA и RPA) используют данные 12 ультразвуковых датчиков и 4 камер кругового обзора, распознавая параллельные, перпендикулярные и диагональные парковочные места. Система поддерживает парковку передним и задним ходом, автоматически управляя рулением, ускорением, торможением и переключением между режимами D и R. Это позволяет выполнять маневр плавно и точно. При этом автомобиль учитывает изменения окружающей обстановки, сканируя пространство вокруг в процессе парковки.

Возможности системы не ограничиваются использованием размеченных парковочных мест. В EXLANTIX ET8 предусмотрена функция, позволяющая водителю самостоятельно указать целевую зону на экране мультимедиа. Система оценивает возможность маневра и выполняет парковку в заданной области.

Функция помощи при маневрировании облегчает выезд из ограниченных пространств. Автомобиль автоматически двигается задним ходом по ранее пройденной траектории со скоростью до 15 км/ч и на расстояние до 50 метров. Это особенно удобно в узких переулках и тесных дворовых проездах.

Система дистанционной парковки (RPA) позволяет припарковать EXLANTIX ET8 после того, как водитель покинул салон, и поддерживает параллельную, перпендикулярную и диагональную парковку. Ее дополняет функция дистанционного въезда и выезда - если автомобиль оказался на тесной автостоянке между соседними машинами, водитель может удаленно переместить его вперед, освободив пространство для комфортной посадки и высадки пассажиров. При этом ET8 автоматически остановится в случае возникновения статичного или движущегося препятствия на пути.

Комплексная система превращает сложные сценарии в простой и предсказуемый процесс. От автоматической парковки до дистанционного управления - каждая возможность EXLANTIX ET8 создана для того, чтобы семейные поездки оставались комфортными до самого момента возвращения домой.

Рекомендованная розничная стоимость EXLANTIX ET8 составляет 7 490 000 рублей. Кроме того, модель включена в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии (NEV), предусматривающую дополнительную фиксированную выгоду в размере 925 000 рублей. Приобрести внедорожник можно уже сегодня, обратившись в ESTEO Центр ИАТ Волхонский по адресу: Санкт-Петербург, Волхонское ш.3.стр. 3., по телефону: +7 812 660 93 04 или воспользовавшись удобным цифровым сервисом на официальном сайте https://iat-esteo.ru/

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ESTEO — новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года.

Философия бренда строится на создании высокотехнологичного пространства, где интеллектуальные системы, эргономика и безопасность становятся естественной частью жизни владельца. Модельный ряд ESTEO включает как инновационные автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и современные модели с двигателями внутреннего сгорания, отличающиеся выразительным дизайном и высочайшим уровнем исполнения.