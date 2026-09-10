Exeed за 1,7 млн рублей и «Москвич» за 1,3 млн: какие подержанные автомобили сильнее всего подешевели в России

В августе 2026 года средние цены на автомобили с пробегом заметно не изменились. Наиболее существенное снижение зафиксировали у компактных китайских седанов Kaiyi E5 и Omoda S5. Среди подорожавших моделей сильнее всего выросла стоимость американского пикапа Ram 1500.

Подержанные автомобили китайских марок за месяц в среднем подешевели на 0,6% — до 2,16 млн рублей. Одновременно количество объявлений о продаже таких машин увеличилось на 6%. Средняя цена автомобилей российских брендов составила 730 тыс. рублей и практически не изменилась, тогда как объем предложений сократился на 2%.

Автомобили европейских, японских и южнокорейских марок прибавили в цене 0,5%. Их средняя стоимость достигла 2,5 млн рублей. При этом число объявлений о продаже таких иномарок уменьшилось на 2%.

В августовский список подорожавших моделей вошли шесть автомобилей. Больше всего прибавил в цене Ram 1500 пятого поколения: средняя стоимость пикапа выросла на 4,2%, до 9,82 млн рублей. ВАЗ-2107 подорожал на 2,1%, до 249 тыс. рублей, а цена Chevrolet Lacetti увеличилась на 1,2% — до 501 тыс. рублей.

Средняя стоимость полноразмерного Exeed VX выросла на 0,9%, до 2,81 млн рублей. Great Wall Hover H5 стал дороже на 0,8% и в среднем стоил 696 тыс. рублей. Цена рестайлингового Haval F7 первого поколения увеличилась на 0,6%, до 2,03 млн рублей.

У ряда моделей снижение цен оказалось более значительным. Китайский седан Kaiyi E5 подешевел на 11,4%, до 1,12 млн рублей. Omoda S5 с пробегом потеряла в цене 4,7%: ее средняя стоимость составила 1,28 млн рублей. Рестайлинговый компактный кроссовер Exeed LX подешевел на 4,6%, до 1,74 млн рублей.

Средняя цена кроссовера FAW Bestune B70 уменьшилась на 4,4%, до 1,26 млн рублей. ЗАЗ Chance и «Москвич 3» подешевели на 3,8% каждый. Их средняя стоимость составила 219 тыс. и 1,32 млн рублей соответственно.

В «десятку» моделей с наиболее заметным падением цен также попали Lifan Solano первого поколения (-2,9%), Lifan X60 (-2,6%), Geely Coolray первого поколения (-2,4%) и Geely Atlas Pro (-2,3%).

На рынке новых машин изменения были иными. По данным экспертов «Авто.ру», в августе средняя стоимость автомобилей российских брендов, включая новообразованные, выросла на 3,8% и достигла 2,24 млн рублей. Новые автомобили китайских производителей подорожали на 2,2%, до 4,07 млн рублей. Остальные иномарки прибавили в среднем 2%, а их цена составила 9,53 млн рублей.

Ранее аналитики определили марки, чьи шестилетние автомобили чаще всего выставляли на продажу в России. Первые позиции заняли отечественная LADA, корейская Kia и японская Toyota.

До этого «Авто.ру Бизнес» рассказал об увеличении доли дилерских объявлений на рынке автомобилей с пробегом. Крупные игроки стали чаще предоставлять скидки при оформлении трейд-ин, страховки или кредита.

Автор: Иван Бахарев

Читайте «Автоновости дня» в Google. Добавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы чаще видеть наши публикации в «Главных новостях». Добавить в Google