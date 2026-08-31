Exeed обновил цены на премиальный кроссовер в России: сколько теперь стоит самый доступный Exeed RX

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Премиальный бренд Exeed исключил из российского прайс-листа базовую комплектацию купеобразного кроссовера RX — «Городской» / Urban. Из-за этого минимальная стоимость модели увеличилась, выяснили «Автоновости дня» в рамках мониторинга цен.

В актуальном прайс-листе больше нет Exeed RX 2025 года выпуска в версии «Городской» / Urban. Автомобиль оснащался 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. До исключения этой комплектации она оставалась единственной версией Exeed RX с подобным сочетанием мотора и трансмиссии.

Стоимость убранной комплектации составляла 4 600 000 рублей. В результате минимальная рекомендованная розничная цена Exeed RX выросла на 600 тыс. рублей, или примерно на 13%, и достигла 5 200 000 рублей.

Стартовой для модели теперь считается комплектация «Премиум» / Premium. Общее количество доступных версий сократилось до двух, при этом рекомендованные цены оставшихся исполнений остались прежними.

Цены Exeed RX

Комплектация Цена «Премиум» / Premium

2025 г. в., 2.0T, 249 л. с., 8AT, AWD 5 200 000 рублей «Флагман» / Flagship

2025 г. в., 2.0T, 249 л. с., 8AT, AWD 5 460 000 рублей

С лета на комплектации «Премиум» / Premium и «Флагман» / Flagship распространяются скидки в размере 1 001 000 и 961 000 рублей соответственно. С их учетом стоимость «Премиума» составляет 4 199 000 рублей, а «Флагмана» — 4 499 000 рублей.

Обе оставшиеся версии получают 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л. с. и классическую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Крутящий момент равен 385 Нм, привод — полный. До 100 км/ч такие автомобили разгоняются за 8,6 секунды, а заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 8,5 л на 100 км.

Комплектация «Городской» / Urban отличалась от них не только показателями мощности, но и типом трансмиссии. Ее 197-сильный двигатель развивал 375 Нм и работал в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимал 9,3 секунды, а смешанный расход топлива был заявлен на уровне 8,4 л на 100 км. Полный привод входил в оснащение этой версии.

Ранее аналитики отмечали, что в июле интерес к Exeed RX увеличился сильнее, чем к другим новым китайским автомобилям. По их оценке, этому способствовали действовавшие специальные предложения на покупку.

Автор: Андрей Сундуков