EXEED — лидер премиум-класса в России: итоги 2025 года

В 2025 году EXEED реализовал на российском рынке 21 702 автомобиля, закрепив статус одного из ведущих игроков премиум-сегмента российского автомобильного рынка
Редакция
20.02.2026, 14:59·4 мин
Фото: архив пресс-служб

По итогам 2025 года, объем продаж автомобилей EXEED на российском рынке составил 21 702 единицы. По данным Автостата, этот показатель позволил бренду стать лидером по объемам реализации машин среди премиум-марок в России.

Тройку лидеров по продажам моделей EXEED возглавил компактный кроссовер LX с показателем 6 478 единиц, сохраняя доминирующую позицию в модельном ряду EXEED. Второе место уверенно заняло неизменно популярное кросс-купе EXEED RX — 5 129 автомобилей. А замыкает тройку среднеразмерный внедорожник EXEED TXL с 4 989 проданными единицами, что демонстрирует стабильный спрос на премиальный сегмент. 

Знаковым достижением года стал успешный старт инновационной линейки EXEED EXLANTIX. По результатам 2025 года, линейка EXEED EXLANTIX вошла в топ-5 лидеров рынка в сегменте PHEV. В том числе, продажи кроссовера EXEED EXLANTIX ET составили порядка 2 500 тысяч автомобилей.

EXEED EXLANTIX ET завоевал признание благодаря передовым технологиям, премиальному комфорту и высокой энергоэффективности. Его силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора пиковой мощностью 496л.с., обеспечивая разгон 0–100 км/ч за 4,8 секунды при среднем расходе всего 6,7 л на 100 км. Однако, расход топлива может быть и нулевым, если выбирать режим EV и пользоваться зарядными станциями. Модель полностью адаптирована к суровым российским условиям: устойчиво работает при –30°C, оснащена системой активной терморегуляции батареи и комплексным зимним пакетом.

Успех EXEED EXLANTIX ET подтверждается серией престижных наград: национальный рекорд по автономности, звание «Самая продвинутая модель на рынке» (Men Today 2025), «Автомобиль года в России 2025», «Гибрид года 2025» (премия «Золотой Клаксон») и признание «Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер» (премия «Внедорожник года»). 

Эти достижения демонстрируют эффективность стратегии EXEED по разработке инновационных автомобилей на новых источниках энергии, которые сочетают экологичность, производительность и практичность для современного потребителя.

Прорывным событием стало преодоление отметки в 100 000 автомобилей, реализованных EXEED с начала продаж на российском рынке в марте 2025 года, что ярко демонстрирует высокий уровень доверия со стороны потребителей.

«2025 год подтвердил приверженность EXEED инновациям и лидерству в премиальном сегменте. Успех линейки EXLANTIX, особенно кроссовера EXEED EXLANTIX ET, который завоевал признание как потребителей, так и экспертов, является ярким свидетельством того, что мы предлагаем российскому рынку будущее мобильности, идеально адаптированное к местным условиям. EXEED — это бренд, который не только следует трендам, но и задает их», – отметила Анастасия Павленко, директор по маркетингу EXEED Россия. 

Инновационный подход EXEED к разработке линейки EXLANTIX и последовательное внедрение передовых технологий укрепляют позиции бренда в премиальном сегменте российского автомобильного рынка и подтверждают стратегический фокус на потребностях клиентов. В 2026 году EXEED продолжит развитие модельной линейки, представив её обновление и расширение, а комплексную поддержку владельцам обеспечит самая широкая дилерская сеть в премиальном сегменте, благодаря которой удобный сервис доступен как рядом с домом, так и во время поездок по России.

EXEED — премиальный бренд автомобилей, сочетающий инновационные технологии, высокий уровень комфорта, безопасности и экологичности. 

Бренд занимает лидирующую позицию в премиум-сегменте в России. В 2025 году EXEED получил ряд престижных автомобильных премий, в том числе стал четырехкратным победителем премии «Автомобиль года». Модельный ряд включает кроссоверы LX, TXL, RX и VX, а также линейку EXLANTIX на новых источниках энергии. Четырехдверное купе EXEED EXLANTIX ES и кроссовер EXEED EXLANTIX ET были представлены в 2025 году и уже вошли в «Книгу рекордов России», установив рекорд дальности хода среди гибридных автомобилей. 

Пройти тест-драйв возможно у официального дилера в Санкт-Петербурге

EXEED Центр ИАТ Волхонский

Адрес: г.Санкт-Петербург, Волхонское ш.3, стр 3

Тел: +7 812 660 93 04

Запись на тест-драйв доступна на сайте https://sales.iat-exeed.ru/

erid F7NfYUJCUneTUxVyGLqM

Реклама 18+ ООО «ИАТ ГОЛД» ИНН 4725009047 ОГРН 1204700014034 Юр. адрес: 188510, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., М.Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, Г.П. ВИЛЛОЗСКОЕ, Ш ВОЛХОНСКОЕ, Д. 3, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2.02

09 02_EXEED EXLANTIX_5 ЗВЕЗД EURO NCAP 2025_7.jpg

EXEED Центр ИАТ Волхонский (9)Гибриды (123)EXEED (113)

