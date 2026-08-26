Электромобили доказали свою состоятельность. Теперь самое сложное — выбрать подходящий.

Перенесёмся в октябрь 2009 года — а если вы, как и я, привыкли всё хранить, можно даже достать с чердака выпуск №1,087. В нём опубликован наш тест раннего прототипа тогда ещё нового Nissan Leaf Mk1.

Почти 17 лет назад мы назвали первый в мире серийный электромобиль “realistic alternative” автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Мы утверждали, что покупателям, по всей видимости, “[wouldn’t] have to compromise on comfort or performance”, если они решат заменить привычный семейный хэтчбек на модель с нулевыми выбросами.

Leaf произвёл на нас настолько сильное впечатление, что мы отметили его на церемонии Auto Express New Car Awards 2010 — за шесть месяцев до начала продаж. В числе победителей в других категориях тогда были Skoda Yeti и Land Rover Freelander 2. Если бы мы только знали тогда то, что знаем сейчас...

Оригинальный Leaf мог проехать лишь 100 миль при благоприятных условиях, а его зарядка от бытовой розетки занимала около восьми часов. Быстрая зарядка была доступна, однако разъёмы мощностью 50kW ещё не получили широкого распространения.

Перенесёмся в сегодняшний день: теперь мы составляем энциклопедический список всех представленных на рынке электромобилей. В него вошёл 161 автомобиль — от компактных моделей, SUV и «горячих» хэтчбеков до роскошных лимузинов, а также машин всех промежуточных классов. Запас хода современных электромобилей достигает 500 миль и более, а самые технологичные модели способны пополнить заряд батареи за считаные минуты. Хотите найти “realistic alternative” своему бензиновому кроссоверу без компромиссов в комфорте и динамике? Сейчас у вас как никогда много возможностей.

И это не попытка замаскировать экологический маркетинг под реальные изменения. За шесть месяцев, завершившихся в конце июня, полностью электрическими были более одного из каждых четырёх проданных новых автомобилей.

Стремительные перемены на современном рынке нашли отражение в нашем, вероятно, самом важном сравнительном тесте года. Мы взяли BMW iX3, который в июле лишь немного не дотянул до звания Car of the Year на церемонии 2026 awards, и сравнили его с новейшими конкурентами от Mercedes и Volvo. Цель — определить лучший премиальный SUV в Великобритании, независимо от типа силовой установки.

Почти два десятилетия спустя после выхода оригинального Leaf вопрос уже не в том, способны ли электромобили работать в реальных условиях, а в том, какая модель достойна занять место на вашей подъездной дорожке. Если вам нужны доказательства того, насколько далеко шагнули электромобили, то перед вами именно такой пример.