£130 млн государственной поддержки направят на производство электромобилей и автономных автомобилей

Правительство Великобритании объявило о выделении 130 миллионов фунтов стерлингов для поддержки отечественной автомобильной промышленности. На фоне снижения объемов производства автомобилей, власти заявляют, что новая инвестиция позволит сохранить более 1 800 рабочих мест. Финансирование будет осуществляться на паритетной основе — половину средств предоставит государство, вторую половину вложит сама индустрия.

Средства поступят в отрасль через правительственную программу Drive35, направленную на ускорение разработки и производства электромобилей в Великобритании, а также на формирование необходимых цепочек поставок. Получателями свежих инвестиций, которые следуют за предыдущим финансированием в размере 100 миллионов фунтов по линии фонда Automotive Transformation Fund на 2 миллиарда фунтов, станут такие компании, как Nissan и Bentley, а также ряд других технологических фирм, работающих в автомобильной сфере.

Министр промышленности Блэр Макдугалл отметил, что Британия является родиной современной автомобильной промышленности и намерена сохранить лидерство в создании и производстве нового поколения транспортных средств. По его словам, инвестиции обеспечат рабочие места для квалифицированных специалистов, укрепят производственные центры страны и поспособствуют возрождению британской индустрии.

Стоит отметить, что автомобили больше не занимают первое место по объему экспорта Великобритании. За год, закончившийся в мае 2026 года, страна экспортировала автомобилей на сумму 27,2 миллиарда фунтов, в то время как экспорт генераторов электроэнергии достиг 46,3 миллиарда фунтов, став самой прибыльной отраслью для международного рынка.