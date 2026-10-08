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Евросоюз готовится ограничить импорт гибридных автомобилей из Китая

Еврокомиссия может ввести тарифные квоты на китайские гибриды из-за роста их продаж в Европе; мера станет испытанием для защиты рынка ЕС от дисбаланса.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2026, 11:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Еврокомиссия, курирующая торговые вопросы в ЕС, может ввести ограничения на фоне резкого увеличения продаж произведенных в Китае гибридных автомобилей в Европе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На сегодняшний день китайские гибриды занимают четверть общего объема продаж автомобилей. Одновременно темпы роста импорта китайских электрокаров снижаются: на них распространяются высокие пошлины.

Защитные механизмы Евросоюза предусматривают возможность ограничивать поставки продукции из отдельного сектора при резком увеличении импорта. В частности, могут быть введены тарифные квоты, предполагающие сбор за импорт сверх установленного объема. По словам источников издания, инициатива ЕС будет иметь ограниченный срок действия.

Гибридные автомобили могут стать своеобразным испытанием для этой схемы. В случае успешного эксперимента аналогичный подход могут использовать и в других отраслях, где фиксируется дисбаланс.

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