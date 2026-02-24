В январе европейский авторынок не дотянул до рубежа в 1 миллион автомобилей

В январе 2026 года европейский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал снижение объема продаж. Согласно информации, предоставленной агентством «АВТОСТАТ» с отсылкой к данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), на территории Европы было реализовано 961 382 новых автомобиля. Этот результат оказался на 3,5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Эксперты отмечают, что в начале года объемы продаж не достигли отметки в 1 миллион машин. По итогам января лидером среди автомобильных брендов в Европе стал Volkswagen — покупатели приобрели 100 228 автомобилей этой марки, что на 11,2% меньше по сравнению с январем 2025 года.

На второй позиции разместилась Skoda, увеличившая свои продажи до 64 967 автомобилей, что соответствует росту на 10,1%. Третье место заняла Toyota, реализовавшая 63 801 автомобиль — это на 11,8% меньше, чем годом ранее.

Также в пятерку лидеров по итогам января вошли BMW, чьи продажи составили 54 574 единицы (снижение на 8,7%), и Peugeot с результатом 53 799 проданных автомобилей, что на 2,9% меньше по сравнению с январем предыдущего года.