Evolute открыл 39 новых дилерских центров в 2026 году

Отечественная марка Evolute продолжает развивать дилерскую сеть. Сейчас она насчитывает 71 автоцентр, причем 39 из них были открыты в 2026 году.

В этом году центры продаж и обслуживания автомобилей Evolute появились в Волгограде, Новосибирске, Костроме, Челябинске, Вологде, Перми, Рязани, Петрозаводске, Самаре, Брянске, Сургуте, Кемерове и Екатеринбурге. Кроме того, начали работу ранее анонсированные объекты в Туле, Тольятти, Ростове-на-Дону, Пензе, Калуге и Калининграде.

Компания также расширила присутствие в регионах, где бренд уже был представлен. Дополнительные дилерские центры открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Курске, Тамбове и Ставрополе.

В результате дилерская сеть Evolute теперь охватывает 45 субъектов РФ. Пока единственным федеральным округом без представительства марки остается Дальний Восток. В ближайших планах компании — выход в этот регион. Помимо Москвы и Астрахани, где вскоре появятся новые дилерские центры, среди возможных городов присутствия называют Владивосток.

Актуальная модельная линейка Evolute включает электрические кроссоверы i-JOY и i-SKY, а также гибридный кроссовер i-SPASE.