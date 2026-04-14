Сравнение продаж российских электромобилей Evolute и китайских Zeekr: что происходит на рынке

По итогам первого квартала 2026 года объем продаж электромобилей в России увеличился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2272 единиц. Данную информацию опубликовал автоэксперт Сергей Целиков, ссылаясь на отчеты аналитического агентства «Автостат».

Абсолютным лидером продаж в сегменте электрокаров уже четвертый месяц подряд остается кроссовер Evolute i-Joy. Эта модель заняла более 35% рынка, разойдясь тиражом 803 автомобиля за три первых месяца года. С заметным отрывом от лидера следуют Geely EX5 (205 проданных автомобилей), Evolute i-Sky (103 экземпляра) и Xiaomi YU7 (102 реализованных машины). На пятой позиции в рейтинге оказался электромобиль Zeekr 001, зарегистрированный в количестве 89 штук.

При этом спрос на Zeekr 001 резко снизился. Эксперт отмечает, что за первые три месяца 2025 года в России было поставлено на учет 414 таких электромобилей, тогда как в нынешнем году показатели упали в 4,7 раза.

Сергей Целиков связывает падение интереса к продукции Zeekr с переменами в системе уплаты утилизационного сбора, а также существенным ростом цен. По его мнению, свою роль сыграло и насыщение спроса: клиенты, которых преимущественно привлекают дорогие и статусные электромобили, уже сделали свои покупки. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась с автомобилями марки Tesla.

Общий рост рынка электрокаров, согласно анализу эксперта, обеспечивается доступными моделями. Как объясняет Целиков, наибольший спрос сейчас приходится на машины стоимостью до 3 миллионов рублей, где выбор ограничен несколькими предложениями. Благодаря этой особенности ранее были востребованы модели Evolute i-Pro и АмберАвто A5. Теперь успех повторяет новый Evolute i-Joy, сменивший поколение в декабре минувшего года.

В конце марта произошло повышение рекомендованных розничных цен на электрокроссовер Evolute i-Joy второго поколения. Стоимость автомобиля увеличилась на 49-59 тысяч рублей, что составляет прирост на 1,65-2,02% в зависимости от выбранной комплектации.

