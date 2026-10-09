Evolute предложила новые условия покупки i SPACE без кредита после приостановки господдержки

Новые программы поддержки Evolute позволяют сэкономить до 691 000 рублей при покупке автомобиля без кредита с учетом трейд-ин. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию CarsWeek.ru. Обновленные условия, введенные после исчерпания лимита господдержки, распространяются на гибридный кроссовер i SPACE. Спецпредложение доступно при любой форме оплаты — наличными или в кредит.

В акции участвуют все представленные версии модели: переднеприводные модификации с пятью и семью посадочными местами, а также полноприводный Evolute i SPACE 4×4. Рекомендованные автопроизводителем цены при этом остаются прежними.

Стоимость пятиместного кроссовера с учетом прямой скидки и выгоды по трейд-ин начинается от 2 899 000 рублей. Без действующих преимуществ цена автомобиля составляет 3 585 000 рублей. Размер прямой скидки достигает 546 тысяч, а выгода при сдаче старого автомобиля в зачет нового — 140 тысяч.

Семиместный гибрид с передним приводом доступен по цене от 2 999 000 рублей. В эту сумму входят прямая скидка 546 тысяч и выгода по трейд-ин в размере 140 тысяч. Полноприводная версия стоит от 3 199 000 рублей при РРЦ 3,89 миллиона. Для нее предусмотрены прямая скидка 551 тысяча и трейд-ин 140 тысяч.

При оформлении покупки i-SPACE в кредит активируется специальная программа «Экосубсидия Evolute».

С учетом прямой скидки и выгоды по трейд-ин стоимость доступных модификаций в рамках этой программы составит 2 999 000 рублей за версию с передним приводом и пятью местами, 3 099 000 рублей за семиместный вариант с передним приводом и 3 299 000 рублей за автомобиль с полным приводом.

Ранее стало известно, что кроссовер Evolute i-SPACE впервые вошел в ТОП-10 SUV на российском авторынке.

Фото: Evolute