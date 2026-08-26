Evolute обновил «прайс» на кроссовер i-Space 4x4: сколько он теперь стоит

Российский бренд Evolute исключил из прайс-листа гибридного кроссовера i-Space 4x4 информацию о прямой скидке в размере 175 000 рублей. Как выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга цен, из-за этого фактическая стоимость модели увеличилась почти на 5%.

Ранее пятиместный гибридный Evolute i-Space с полным приводом можно было приобрести за 3 715 000 рублей без учета господдержки по программе льготного автокредитования. При этом рекомендованная розничная цена автомобиля не изменилась и по-прежнему составляет 3 890 000 рублей.

С учетом господдержки в размере 35% от РРЦ, но не более 925 000 рублей, стоимость такого Evolute достигает 2 965 000 рублей. Для получения этой цены покупателю необходимо оформить автокредит в банке, участвующем в программе государственной субсидии.

Продажи полноприводной версии гибридного кроссовера Evolute i-Space стартовали в январе. Как и остальные модели марки, автомобиль выпускается на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. За вращение задних колес отвечает дополнительный электромотор, а электроника самостоятельно распределяет тягу между осями с учетом условий движения.

Evolute i-Space 4x4 получил силовую установку с дополнительным электромотором на задней оси. Электрическая часть системы развивает 367 л. с. и 470 Нм крутящего момента.

В состав силовой установки входит литий-железо-фосфатная батарея емкостью 25,1 кВт·ч. При полностью заряженной батарее и заправленном до полного бензобаке объемом 50 литров общий запас хода автомобиля достигает 1000 километров по циклу WLTC. Средний расход топлива заявлен на уровне 5,6 литра на 100 км.

Для быстрой зарядки кроссовер оснащен разъемом CCS2, а для медленной используется Type2. Восстановление заряда тяговой батареи с 30% до 80% постоянным током занимает 20 минут.

Ранее в августе бренд Evolute увеличил цены на электрический кроссовер Evolute i-Joy второго поколения. Обе комплектации модели подорожали на 150 тыс. рублей, или на 4,7-5%.

До этого сообщалось, что в ближайшее время модельный ряд Evolute пополнится электрическим кроссовером i-Sky и его гибридной версией.

Автор: Иван Бахарев