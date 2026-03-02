Водители электромобилей смогут экономить £12 за одну зарядку? «Знаковое решение по НДС может многое изменить»

Трибунал установил, что пользователи электромобилей, заряжающиеся на общественных станциях, могут получать льготную ставку НДС в размере 5%. Это решение может значительно снизить расходы для тех, у кого нет возможности заряжать автомобиль дома.

Юридическая победа была достигнута благодаря совместным усилиям международной профессиональной сети Deloitte и провайдера зарядных станций Charge My Street. Компании подали апелляцию в трибунал первого порядка, оспаривая необходимость платить 20% НДС при зарядке электромобиля вне дома, в то время как для домашних зарядок действует сниженная ставка в 5%.

Юрист Deloitte, Оливер Джарратт, заявил в публикации на LinkedIn: “Мы заметили, что в действующем законодательстве о НДС уже говорится, что предоставление менее 1 000 кВт·ч электроэнергии в месяц одному лицу в определенном месте всегда считается «домашней» услугой, поэтому, по нашему мнению, сниженная ставка НДС должна распространяться и на общественные зарядки электромобилей, если потребление находится в этих рамках.”

Трибунал поддержал эту позицию, признав, что ставка 5% действительно применима к общественной зарядке электромобилей в указанных условиях. Решение суда было названо ясным и недвусмысленным, а также “оглушительной победой для Charge My Street”.

По имеющейся информации, налоговая служба HMRC располагает 56 днями на обжалование решения трибунала. При этом окончательное развитие ситуации будет зависеть от того, воспользуется ли HMRC своим правом обжалования.

Даниэль Барлоу, партнер по вопросам налогообложения в Deloitte, прокомментировал для Auto Express: “Это важное решение, однако, полагаю, оно не приведет к мгновенным изменениям в стоимости общественной зарядки.”