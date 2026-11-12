Владельцы электромобилей готовятся к цене зарядки в £1 за кВт·ч на фоне резкого роста фиксированных сборов.

Водителям электромобилей, возможно, придется готовиться к значительному росту стоимости зарядки на общественных станциях: оценка влияния фиксированных сборов для операторов показывает, что цена зарядки может превысить £1 за кВт·ч.

Чтобы показать, как растущие расходы отразятся на водителях, компания Zest совместно с информационной рассылкой The Fast Charge опубликовала оценку ‘Reverse the Charge’. В документе отмечается, что средний размер фиксированных сборов для операторов увеличился с £61.47 в неделю в 2021 году до £440.13 в 2026 году.

Однако ситуация может стать еще сложнее: в 2027 году этот показатель должен вырасти до £541.73. Согласно решению энергетического регулятора Ofgem Targeted Charging Review, операторы обязаны платить ежедневные фиксированные сборы исходя из максимальной мощности каждой зарядной станции, а не ее фактического использования. Поэтому на фоне роста стоимости электроэнергии операторам придется выбирать между убытками и повышением цен на станциях с низкой загрузкой.

По данным ZapMap, средняя стоимость использования быстрой зарядки — то есть станции с мощностью свыше 100kW — составляет 79p. Это эквивалентно £33.18 за зарядку электромобиля с 10-80 процентов емкости аккумулятора на 60kWh, например Tesla Model Y RWD. Однако с учетом роста фиксированных сборов и стоимости электроэнергии оценка показывает, что цена киловатт-часа на быстрой зарядной станции, которая выдает только 3,000kWh в месяц, к 2027 году может вырасти до £1.03.