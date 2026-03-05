Спрос на электромобили падает: продажи отстают от правительственных целей на треть

Продажи электромобилей в Великобритании продолжают отставать от амбициозных целей правительства, несмотря на незначительный рост по сравнению с прошлым годом.

В феврале на британском рынке было зарегистрировано чуть более 90 000 новых автомобилей. Количество электромобилей среди них увеличилось на 2,9 процента в годовом выражении, достигнув почти 22 000 единиц. Однако это меньше, чем январский показатель, когда было зарегистрировано примерно 29 600 электрокаров. В результате доля электромобилей в общем объеме продаж с начала года составила лишь 22 процента, что существенно ниже установленной правительством цели в 33 процента согласно мандату по нулевым выбросам (ZEV Mandate).

Согласно требованиям ZEV Mandate, автопроизводители обязаны обеспечивать определённую долю продаж полностью электрическими автомобилями. За каждую машину сверх установленного лимита бренды вынуждены выплачивать штраф в размере 12 000 фунтов. В то же время производители имеют возможность приобретать «кредиты» у других компаний, чтобы компенсировать продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Сравнение с прошлым годом демонстрирует тревожную тенденцию. В феврале 2025 года, несмотря на меньшее количество регистраций в целом, продажи электромобилей выросли более чем на 40 процентов по сравнению с 2024 годом, а доля рынка превысила 25 процентов. Эти данные свидетельствуют о том, что рост интереса к электрокарам в стране практически остановился.

На примере Tesla видно, что регистрация новых моделей этой марки снизилась на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом компания отмечает, что этот показатель не отражает текущие заказы, которые, по их утверждениям, «значительно превышают соответствующие месяцы в 2025 и 2024 годах».

Несмотря на неутешительную статистику, глава исследовательской компании New AutoMotive Бен Нелмс сохраняет оптимизм. Он подчеркнул: «Замечательно видеть, что каждый четвертый автолюбитель выбирает электромобиль в феврале. На фоне очередного кризиса цен на ископаемое топливо, каждое новое электросредство — это шаг к энергетической независимости».