Этой зимой вступают в силу более строгие экологические стандарты. Все новые автомобили, поставляемые в Великобританию и проходящие сертификацию для допуска на дороги с 29 ноября, должны соответствовать значительно ужесточённым требованиям Euro 7. Они предусматривают испытания в условиях реального движения, а также учитывают выбросы, не связанные напрямую с выхлопной системой, включая частицы от шин и тормозных механизмов.

Для некоторых производителей, выпускающих автомобили небольшими объёмами, предусмотрены исключения. При этом модели, которые уже продаются, до 29 ноября 2027 года должны быть либо адаптированы под новые требования, либо полностью сняты с рынка. Подобные случаи уже произошли с Honda Civic Type R и Audi RS 3. Автомобили, зарегистрированные и эксплуатируемые на дорогах, не обязаны соответствовать этим стандартам. Однако, учитывая, что, например, лондонская зона Ultra Low Emission Zone использует Euro 6 в качестве базового уровня для освобождения от платы за въезд, в будущем этот показатель может быть заменён на Euro 7.

Согласно предстоящим требованиям, новые бензиновые и дизельные автомобили, продаваемые в Великобритании и ЕС, среди прочих ограничений по выбросам частиц должны выделять не более 0.06 и 0.08 грамма оксидов азота соответственно. Эти значения совпадают с установленными прежними нормами Euro 6, однако испытания новых автомобилей теперь будут значительно строже.