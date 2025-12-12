Главная Новости Отмена запрета на бензиновые и дизельные автомобили в ЕС с 2035 года — последует ли примеру Великобритания?
Отмена запрета на бензиновые и дизельные автомобили в ЕС с 2035 года — последует ли примеру Великобритания?

ЕС отказывается от полного запрета на бензиновые и дизельные автомобили, вводя с 2035 года обязательное снижение выбросов CO2 на 90 процентов.
12.12.2025, 16:11·2 мин
Фото: autoexpress

Европейский союз рассматривает возможность отмены ранее предложенного запрета на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, что может существенно повлиять на развитие автомобильной отрасли.

Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, крупнейшей фракции в Европарламенте, сообщил в интервью немецкому изданию Bild, что вместо полного запрета ДВС Евросоюз намерен ужесточить требования к выбросам новых автомобилей. Производителям предстоит значительно снизить уровень выбросов углекислого газа у всей линейки моделей.

«Для новых регистраций с 2035 года автопроизводители будут обязаны обеспечить 90-процентное снижение выбросов CO2 по сравнению с текущими показателями, а не 100-процентное, как планировалось ранее», — отметил Вебер.

Кроме того, по его словам, обсуждаемый ранее крайний срок 2040 года также не будет реализован. «Не будет и 100-процентной цели по выбросам к 2040 году», — пояснил Вебер. — «Это снимает с повестки дня вопрос о полном запрете бензиновых и дизельных двигателей. Все двигатели, выпускаемые сейчас в Германии, смогут и далее производиться и продаваться».

Эти заявления противоречат недавним комментариям Тима Тозера, бывшего руководителя британского отделения Vauxhall и председателя страховой компании Allianz. В интервью Sunday Times он рассказал, что, по его информации, ЕС планирует продлить срок до 2040 года, когда все новые автомобили должны будут стать полностью электрическими. По его словам, это означало бы, что с 1 января 2040 года на европейском рынке останутся только электромобили.

Как будет реализован план ЕС?

В случае введения 90-процентного сокращения выбросов CO2 после 2035 года европейские потребители смогут по-прежнему приобретать эффективные гибридные автомобили с возможностью подзарядки, наряду с полностью электрическими машинами, которые отвечают самым строгим экологическим стандартам.

Источник

