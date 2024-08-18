Дом на колесах за миллион долларов: роскошь на колёсах

Prevost славится своими роскошными автобусами, и модель Loki Coach не является исключением - если, конечно, у вас хватит 2,5 миллиона долларов на эту роскошь.

Как выглядит автодом за миллионы? Эрик Ван Коновер делится экскурсией по автодому, проведенной на Гран-при Канады в этом году. Передние сиденья обойдутся вам в 20 000 долларов каждое. Нажмите на кнопку, и 65-дюймовый телевизор спустится с потолка. Еще одна кнопка поднимет 50-дюймовый телевизор в главной спальне. А на улице вы сможете насладиться 55-дюймовым экраном, выдвигающимся из одного из внешних отсеков. Теперь, пропустить гонки по телевизору не получится.

Гостиная автодома расширяется за счет двух выдвижных ящиков, которые предоставляют место для нескольких диванов, включая раскладывающийся в кровать. На кухне вы найдете электрический стол, который можно сложить для экономии места, и, конечно же, встроенную посудомоечную машину. Не обойтись здесь и без штабелируемой стиральной машины с сушилкой. В этой зоне также находится первая из двух ванных комнат, умело скрытая напротив кладовой. Все шкафы и ящики оборудованы электромагнитными замками, активирующимися при движении.

Недавно на страницах нашего журнала писалось о кемпере на базе LADA Granta, который получил признание в Великобритании. Этот автомобиль, по мнению британцев, стоит весьма скромных денег, но при этом предлагает практически те же функции, что и более дорогие модели.