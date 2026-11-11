«Злые» рамные внедорожники в России теперь продают вдвое дороже, чем в США

Несмотря на сложности с логистикой и «чувствительный» по размеру утильсбор, новые американские внедорожники Ford Bronco продолжают поступать в Россию. Автомобили шестого поколения привозят и продают в штучном порядке. Как выяснили «Автоновости дня», цены начинаются от 8 000 000 рублей.

Новый 275-сильный Ford Bronco можно приобрести из наличия в Иркутске за 8 000 000 рублей. Для сравнения, в США его минимальная стоимость с учетом доставки от завода до дилера составляет 43 000 долларов, или 3,6 млн рублей по текущему курсу.

Речь идет об автомобиле 2024 года выпуска. Он оснащен черно-коричневым кожаным салоном, цифровой комбинацией приборов, мультимедийным комплексом с 12-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto. В оснащение также входят система кругового обзора с передними и задними парктрониками, 18-дюймовые легкосплавные диски и другие опции.

Под капотом установлен рядный бензиновый турбомотор EcoBoost объемом 2,3 литра. В прошлом году он вошел в рейтинг самых надежных турбированных двигателей в истории. Двигатель развивает 275 л. с. и работает в паре с классическим 10-ступенчатым «автоматом» и полным приводом типа Part-time с двухступенчатой «раздаткой».

В Благовещенске такой внедорожник предлагают привезти под заказ за 8 600 000 рублей. Ford Bronco в «топовой», экстремальной версии Raptor можно заказать за 17 000 000 рублей в Москве. В Санкт-Петербурге автомобиль из наличия продают за 18 990 000 рублей.

Ford Bronco Raptor отличается от обычной версии другой подвеской с датчиками на каждом углу кузова. Они регулируют демпфирование сотни раз в секунду, помогая сохранять стабильность на высоких скоростях при прыжках и движении по неровностям. Ход подвески также увеличен: 13 дюймов спереди и 14 дюймов сзади — это на 60% больше, чем у базовой модели.

«Сердцем» версии Raptor стал 3,0-литровый бензиновый мотор V6 EcoBoost с двойным турбонаддувом. Он развивает 418 л. с. и 597 Нм крутящего момента. Двигатель дополнен усиленной системой охлаждения, а работает вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift.

Ford Bronco Raptor также доступен для заказа в Воронеже и Владивостоке. В первом городе за внедорожник просят минимум 13 590 000 рублей, во втором — от 13 721 000 рублей. В США автомобиль в таком исполнении стоит значительно дешевле: примерно 82 000 долларов с учетом доставки от завода до дилерского центра. По текущему курсу это около 6,8 млн рублей.

Ранее в России начались продажи нового Toyota Land Cruiser FJ — самого компактного и новейшего рамного внедорожника в семействе Land Cruiser. Модель построена на одной платформе с Fortuner и Hilux. Как выяснили «Автоновости дня», пока приобрести автомобиль можно только под заказ, по цене от 7 млн рублей.

Автор: Иван Бахарев