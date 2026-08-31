Эти неисправности устраняют бесплатно: названы самые часто отзываемые автомобили в России

В 2025 году крупнейшие отзывные кампании легковых автомобилей в России провели корейские марки Hyundai и Kia, а также китайский бренд GAC. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

«Самые масштабные отзывными кампании в прошлом году были у Hyundai — отозвали почти 100 тысяч машин из-за риска короткого замыкания, у Kia — более 55 тысяч по той же причине, а также у GAC — около 17 тысяч из-за возможной утечки топлива, которая в редких случаях могла привести к пожару», — уточнил Геннадий Абраменков.

Замминистра отметил, что некоторые участники авторынка используют схему так называемого «золотого стандарта». При сертификации производитель предоставляет транспортное средство, полностью соответствующее требованиям, однако последующий государственный контроль выявляет снижение качества и несоответствие техники, поступающей на рынок.

По словам Геннадия Абраменкова, требования к технике одинаковы для импортных и отечественных автомобилей. Страна производства не освобождает производителя от необходимости устранять выявленные несоответствия.

«Отзыв автомобилей — это корректирующее действие для защиты здоровья и безопасности граждан, имущества или окружающей среды. То, что касается так называемых кампаний прошлого года, многие из производителей, в том числе зарубежные, пошли нам навстречу, услышали все наши замечания и устранили несоответствия», — отметил Геннадий Абраменков.

Замглавы Минпромторга также напомнил, что отзывные мероприятия в России распространяются не только на легковые автомобили, но и на общественный транспорт. В качестве примера он привёл возгорание троллейбуса «Авангард», произошедшее 1 апреля в Калининграде. В ходе последующей проверки специалисты выявили несколько несоответствий, в том числе проблемы с батареей и дверями, которые не открывались.

В результате происшествия погибших не было. При этом замглавы Минпромторга назвал случившееся серьезным инцидентом. Эксплуатация таких троллейбусов в настоящее время запрещена до устранения всех выявленных нарушений, заключил Абраменков.

Ранее Минпромторг предложил поэтапно внедрить в России обязательную маркировку автозапчастей для борьбы с контрафактом. Инициатива предусматривает создание новой системы учета деталей с учётом требований к безопасности продукции.

Тем временем в Китае объявили крупнейшую в истории местной автомобильной отрасли отзывную кампанию. Она затронет электромобили 11 производителей, включая Tesla и Xiaomi. Причиной стали претензии регуляторов к системам аварийного открывания дверей.

Автор: Иван Бахарев

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