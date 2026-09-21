Рейтинг iSeeCars: 12 пикапов, способных проехать 400 тыс. км чаще других

Аналитики iSeeCars составили рейтинг из 12 пикапов, которые с наибольшей вероятностью способны проехать не менее 250 тыс. миль, или порядка 400 тыс. км. Девять позиций заняли тяжёлые модели класса heavy-duty, но в список также вошли полноразмерные и среднеразмерные пикапы.

В среднем вероятность достижения пробега в 400 тыс. км для пикапов составила 11,1%. При этом девять из 12 представленных моделей относятся к категории heavy-duty и рассчитаны на эксплуатацию при повышенных нагрузках.

Лидером рейтинга стал Ram 3500. Аналитики оценили вероятность того, что этот тяжёлый пикап преодолеет отметку в 400 тыс. км, в 31,9%. Показатель почти втрое превышает средний результат среди пикапов и оказался лучшим в категории.

Фото: Автоновости Дня

Вторую строчку занял полноразмерный Toyota Tundra с результатом 28,2%. Его вероятность достичь большого пробега в 2,5 раза выше среднего показателя. Третьим стал GMC Sierra 3500HD, набравший 26,2%, что в 2,4 раза превышает среднее значение.

Четвёртое место досталось среднеразмерной Toyota Tacoma. Её шанс преодолеть 400 тыс. км составил 25% — в 2,2 раза больше среднего результата для пикапов. Таким образом, у четырёх лидеров этот показатель оказался в диапазоне от четверти до почти трети.

Фото: Автоновости Дня

На пятой позиции оказался GMC Sierra 2500HD с результатом 17,2%. Это в 1,5 раза выше среднего показателя. Далее расположились модели семейства тяжёлых пикапов Ford Super Duty — F-350 и F-450. Их результаты составили 15,1% и 14,9% соответственно, превысив среднюю вероятность в 1,4 и 1,3 раза.

Восьмое место занял тяжёлый Ram 2500, вероятность достижения им пробега в 400 тыс. км оценили в 14,3%. Девятым стал Chevrolet Silverado 2500HD с показателем 14,1%, что примерно в 1,3 раза выше среднего результата.

Фото: Автоновости Дня

Десятую строчку занял среднеразмерный Honda Ridgeline с несущим кузовом. Для этой модели вероятность преодолеть 400 тыс. км составила 13,7%, что в 1,2 раза выше среднего показателя среди пикапов.

На 11-м месте расположился Ford F-250 Super Duty с результатом 13,4%. Замкнул рейтинг тяжёлый Chevrolet Silverado 3500HD — его показатель составил 11,7%. Даже он оказался немного выше среднего значения по категории, равного 11,1%.

Фото: Автоновости Дня

В iSeeCars подчеркнули, что владельцы пикапов часто используют такие автомобили в тяжёлых условиях и ожидают от них стабильной работы. По словам аналитика компании Карла Брауэра, модели из верхней части рейтинга отличаются уровнем качества и долговечности, рассчитанным на подобные нагрузки.

Кроме того, специалисты iSeeCars определили гибриды и электромобили, у которых наиболее высоки шансы преодолеть 400 тыс. км. Первое место в этом рейтинге занял Lexus RX Hybrid.

Аналитики также подготовили список кроссоверов и внедорожников, способных проехать 400 тыс. км. Лидером рейтинга стал Toyota Sequoia.

Автор: Андрей Сундуков