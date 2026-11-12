Станет ли этап 2027 года последним для Джидды?

Городская трасса в Джидде появилась в календаре в 2021-м и с первого же этапа получила положительные отзывы. Гонки на ней проходили зрелищно и сопровождались высоким риском. При этом автодром изначально рассматривался как временная площадка — до завершения строительства Speed Park Track в Киддии.

Новый проект создавался с претензией на лидерство по всем основным параметрам. Его разработало архитектурное бюро Германа Тильке при участии бывшего гонщика Формулы 1 Алекса Вурца. Судя по представленному проекту, автодром действительно выглядит впечатляюще.

Ранее сообщалось, что в августе началось возведение конструкции первого поворота, уходящей в небо и достигающей 70 метров в высоту. Организаторы заявляют, что, несмотря на непростую ситуацию в регионе, строительство идет по графику, а объект планируют сдать в установленный срок.

Алекс Вурц: «Некоторым европейским руководителям строительства приказали вернуться, но работы продолжаются. Вероятно, первый Гран При Киддия сможет принять уже в 2028-м».

Таким образом, этап 2027 года может стать для Формулы 1 последним, который пройдет в Джидде.