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ESTEO впервые вошел в пятерку лидеров по продажам автомобилей премиум-класса

ESTEO впервые вошел в пятерку лидеров премиум-сегмента в России: в августе 2026 года продано 1 018 автомобилей, бренд занял четвертое место.
РедакцияР
Редакция
21.09.2026, 17:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В августе 2026 года в России продали 1 018 новых автомобилей ESTEO. По данным АО «ППК»*, на которые ссылается агентство «АВТОСТАТ», этот показатель впервые позволил российской марке войти в пятерку лидеров премиального сегмента.

Лидером рейтинга остался китайский TANK: в августе было реализовано 1 331 автомобиль этой марки. Следом с практически одинаковыми результатами расположились немецкие Audi и BMW — 1 198 и 1 197 шт. соответственно. При этом официально на российском рынке они не представлены.

Четвертую позицию среди премиальных брендов занял ESTEO, продавший 1 018 автомобилей. Пятое место досталось немецкому Mercedes-Benz, результат которого составил 905 единиц.

Всего в августе нынешнего года в России реализовали 9 230 новых автомобилей премиальных марок. По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года продажи снизились на 11%.

О дальнейших перспективах российского авторынка эксперты расскажут на форуме автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября в Москве. Зарегистрироваться для участия можно здесь: carx.ru.

Фото: ESTEO

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Авторынок россии (1008)Продажи (1166)Марки-лидеры (392)Премиум-марки (123)Премиум-сегмент (55)Отечественные марки (214)ESTEO (33)

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