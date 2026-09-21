ESTEO впервые вошел в пятерку лидеров по продажам автомобилей премиум-класса

В августе 2026 года в России продали 1 018 новых автомобилей ESTEO. По данным АО «ППК»*, на которые ссылается агентство «АВТОСТАТ», этот показатель впервые позволил российской марке войти в пятерку лидеров премиального сегмента.

Лидером рейтинга остался китайский TANK: в августе было реализовано 1 331 автомобиль этой марки. Следом с практически одинаковыми результатами расположились немецкие Audi и BMW — 1 198 и 1 197 шт. соответственно. При этом официально на российском рынке они не представлены.

Четвертую позицию среди премиальных брендов занял ESTEO, продавший 1 018 автомобилей. Пятое место досталось немецкому Mercedes-Benz, результат которого составил 905 единиц.

Всего в августе нынешнего года в России реализовали 9 230 новых автомобилей премиальных марок. По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года продажи снизились на 11%.

О дальнейших перспективах российского авторынка эксперты расскажут на форуме автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября в Москве. Зарегистрироваться для участия можно здесь: carx.ru.

Фото: ESTEO