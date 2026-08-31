Esteo ужесточил требования к топливу: АИ-92 для крупного гибридного внедорожника V27 — лишь крайняя мера

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Премиальный бренд Esteo скорректировал требования к топливу для гибридного внедорожника Esteo V27. Если ранее для модели указывался бензин не ниже АИ-92, то теперь производитель рекомендует использовать АИ-95. Информацию об изменениях «Автоновости дня» обнаружили в ходе мониторинга прайс-листов Esteo.

В документах отдельно отмечено, что бензин с октановым числом 92 допускается только в экстренной ситуации. Заправить им автомобиль можно лишь в объеме, необходимом для поездки до ближайшей АЗС, где есть подходящее топливо. Возможные последствия использования бензина с октановым числом ниже 95, согласно прайс-листу, не покрываются гарантией.

Цены Esteo V27

Комплектация Цена Premium, 2026 г. в. 5 750 000 рублей

Esteo V27 оборудован последовательной гибридной силовой установкой. За движение отвечают два электромотора, развивающие суммарную пиковую мощность 456 л. с. и крутящий момент 505 Нм. Бензиновый ДВС имеет рабочий объем 1498 куб. см, а емкость тяговой батареи составляет 34,31 кВт·ч.

Фото: Автоновости Дня

Внедорожник получил полный привод и способен разгоняться с места до 100 км/ч за 5,9 секунды. Запас хода на электротяге по циклу WLTP достигает 135 км, а максимальный суммарный запас хода по этому же циклу составляет 890 км. В смешанном цикле автомобиль расходует 7,2 литра топлива на 100 км. Объем бензобака равен 60 литрам, а быстрая зарядка батареи с 20 до 80% занимает минимум 30 минут.

Длина Esteo V27 составляет 5045 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1894 мм. Колесная база достигает 2900 мм, дорожный просвет — 220 мм. Объем багажного отделения варьируется от 715 до 1818 литров. Максимальная масса буксируемого прицепа составляет 1600 кг.

В комплектацию «Премиум» / Premium входят 21-дюймовые легкосплавные диски, двойная панорамная крыша, светодиодная оптика и полноразмерные рейлинги. Салон получил обивку перфорированной кожей. Для обоих рядов предусмотрен обогрев сидений, передние кресла дополнительно оснащены вентиляцией. Также в оснащение входят двухзонный климат-контроль, обогрев рулевого колеса и лобового стекла.

Электронные системы помощи водителю представлены адаптивным круиз-контролем, ассистентами удержания в полосе, мониторинга слепых зон, помощи при перестроении и предотвращения столкновений. Кроме того, автомобиль оснащен системой кругового обзора 540° с функцией «прозрачного автомобиля», помощниками при движении на подъеме и спуске, а также режимом преодоления брода.

Фото: Автоновости Дня

Мультимедийная система включает цифровую приборную панель с диагональю 8,88 дюйма и центральный сенсорный дисплей размером 15,6 дюйма. В салоне также установлены аудиосистема Pioneer с 15 динамиками и сабвуфером, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, Wi-Fi, зарядка смартфона без проводов и телематические сервисы Esteo. В кемпинговом режиме автомобиль может передавать внешним потребителям электроэнергию мощностью до 6 кВт.

Продажи Esteo V27 в России начались в начале августа. Как ранее писали «Автоновости дня», модель стала первым внедорожником V-серии бренда. Автомобиль продается через официальные дилерские центры и цифровые сервисы Esteo. Производство организовано в России на одном из предприятий холдинга «АГР».

Для эксплуатации в российских условиях внедорожник получил усиленную антикоррозийную обработку кузова и систему терморегулирования тяговой батареи. По информации Esteo, она поддерживает работоспособность аккумулятора при низких температурах.

Автор: Андрей Сундуков