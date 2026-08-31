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Esteo ужесточил требования к топливу: АИ-92 для крупного гибридного внедорожника V27 — лишь крайняя мера

Esteo V27 получил новые требования к топливу: теперь для гибридного внедорожника требуется бензин АИ-95, цена модели в России — 5,75 млн рублей.
РедакцияР
Редакция
31.08.2026, 12:12·3 мин
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Фото: Автоновости Дня

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Премиальный бренд Esteo скорректировал требования к топливу для гибридного внедорожника Esteo V27. Если ранее для модели указывался бензин не ниже АИ-92, то теперь производитель рекомендует использовать АИ-95. Информацию об изменениях «Автоновости дня» обнаружили в ходе мониторинга прайс-листов Esteo.

В документах отдельно отмечено, что бензин с октановым числом 92 допускается только в экстренной ситуации. Заправить им автомобиль можно лишь в объеме, необходимом для поездки до ближайшей АЗС, где есть подходящее топливо. Возможные последствия использования бензина с октановым числом ниже 95, согласно прайс-листу, не покрываются гарантией.

Цены Esteo V27

КомплектацияЦена
Premium, 2026 г. в.5 750 000 рублей

Esteo V27 оборудован последовательной гибридной силовой установкой. За движение отвечают два электромотора, развивающие суммарную пиковую мощность 456 л. с. и крутящий момент 505 Нм. Бензиновый ДВС имеет рабочий объем 1498 куб. см, а емкость тяговой батареи составляет 34,31 кВт·ч.

Esteo V27
Фото: Автоновости Дня

Внедорожник получил полный привод и способен разгоняться с места до 100 км/ч за 5,9 секунды. Запас хода на электротяге по циклу WLTP достигает 135 км, а максимальный суммарный запас хода по этому же циклу составляет 890 км. В смешанном цикле автомобиль расходует 7,2 литра топлива на 100 км. Объем бензобака равен 60 литрам, а быстрая зарядка батареи с 20 до 80% занимает минимум 30 минут.

Длина Esteo V27 составляет 5045 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1894 мм. Колесная база достигает 2900 мм, дорожный просвет — 220 мм. Объем багажного отделения варьируется от 715 до 1818 литров. Максимальная масса буксируемого прицепа составляет 1600 кг.

В комплектацию «Премиум» / Premium входят 21-дюймовые легкосплавные диски, двойная панорамная крыша, светодиодная оптика и полноразмерные рейлинги. Салон получил обивку перфорированной кожей. Для обоих рядов предусмотрен обогрев сидений, передние кресла дополнительно оснащены вентиляцией. Также в оснащение входят двухзонный климат-контроль, обогрев рулевого колеса и лобового стекла.

Электронные системы помощи водителю представлены адаптивным круиз-контролем, ассистентами удержания в полосе, мониторинга слепых зон, помощи при перестроении и предотвращения столкновений. Кроме того, автомобиль оснащен системой кругового обзора 540° с функцией «прозрачного автомобиля», помощниками при движении на подъеме и спуске, а также режимом преодоления брода.

Интерьер Esteo V27
Фото: Автоновости Дня

Мультимедийная система включает цифровую приборную панель с диагональю 8,88 дюйма и центральный сенсорный дисплей размером 15,6 дюйма. В салоне также установлены аудиосистема Pioneer с 15 динамиками и сабвуфером, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, Wi-Fi, зарядка смартфона без проводов и телематические сервисы Esteo. В кемпинговом режиме автомобиль может передавать внешним потребителям электроэнергию мощностью до 6 кВт.

Продажи Esteo V27 в России начались в начале августа. Как ранее писали «Автоновости дня», модель стала первым внедорожником V-серии бренда. Автомобиль продается через официальные дилерские центры и цифровые сервисы Esteo. Производство организовано в России на одном из предприятий холдинга «АГР».

Для эксплуатации в российских условиях внедорожник получил усиленную антикоррозийную обработку кузова и систему терморегулирования тяговой батареи. По информации Esteo, она поддерживает работоспособность аккумулятора при низких температурах.

Автор: Андрей Сундуков

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