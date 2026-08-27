Esteo готовит к выходу в России пять новинок: какие автомобили появятся до 2028 года

Российский премиальный бренд Esteo планирует пополнить модельный ряд пятью автомобилями в ближайшие три года. План развития производителя до 2028 года оказался в распоряжении редакции Quto.ru.

Первой новинкой станет кроссовер D-класса, выход которого запланирован на вторую половину 2026 года. Автомобиль получит гибридную силовую установку.

Самое значительное расширение линейки ожидается в 2027 году. На российский рынок должны выйти сразу три модели Esteo: обновлённый Exlantix ET, внедорожник V25 и флагманский EX9.

На 2028 год компания запланировала ещё одну премьеру. Ею станет внедорожник V29, который займёт место флагмана семейства V. Дополнительные сведения о пяти будущих моделях для России в Esteo пока не сообщают.

Сейчас российская линейка марки включает четыре автомобиля. Среди них — кроссоверы Esteo MX, Exlantix ET и ET8, а также внедорожный V27.

Напомним, в России стартовали продажи обновлённого гибридного кроссовера Esteo Exlantix ET, адаптированного к местным условиям эксплуатации. Модель получила доработки для российского рынка, а также решения, направленные на повышение комфорта и безопасности.

Ранее Esteo начал принимать заказы на шестиместный гибридный внедорожник Exlantix ET8. Автомобиль позиционируется как флагман и уже представлен в актуальной российской линейке бренда.

Кроме того, Esteo ранее представил в России внедорожник MX, который производят в Шушарах. На китайском рынке модель продаётся под названием Exlantix ET5, а для России была подготовлена локализованная бензиновая версия.

Автор: Андрей Сундуков