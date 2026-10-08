Эстебан Окон заявил: «Я заслуживаю места в Формуле 1»

Эстебан Окон семь раз выходил на старт Гран При Сингапура за карьеру в Формуле 1. Однако в этот уик-энд французскому гонщику, как и другим участникам чемпионата, впервые предстоит принять участие в субботнем спринте. Кроме того, поскольку в Haas не стали продлевать с ним контракт, на сегодняшней пресс-конференции FIA Окону задавали вопросы о его будущем.

Эстебан Окон: «Да, это будет интересный опыт. Впервые в программу сингапурского этапа включён спринт, и на этой городской трассе будет очень непросто всё сделать правильно. Впрочем, мне нравятся такого рода испытания, ведь сразу после некоторого количества кругов на единственной пятничной тренировке нам предстоит квалификация к спринту.

Но гоняться в условиях жары мне, скажем так, нравится меньше, и всем будет тяжеловато. Хотя здорово, что в этот уик-энд две квалификации, от итогов которых будет зависеть конечный результат. В общем, посмотрим, как пойдут наши дела.

Если говорить ситуации в команде Haas, то же на протяжении многих этапов мы очень неплохо справляемся с делом, машина работает нормально, нам удаётся по максимуму раскрывать её потенциал. В Мадриде нам немного не хватило, чтобы заработать очки, но в Баку мы финишировали в призовой десятке, в Малайзии должны были заработать очки, но, к сожалению, всё пошло не так после второго пит-стопа. И всё-таки мы были конкурентоспособны.

Ещё один позитивный момент состоит в том, что на машине Оливера Бермана, моего напарника, в этот уик-энд появятся очередные технические новинки, и если всё будет работать так, как надо, то я тоже получу эти обновления в Остине.

До конца сезона остаётся не так уж много гонок, но в последнее время мы выступаем хорошо, я доволен тем, как мы работаем… Если говорить о моём будущем, то как только у меня будут новости, я обязательно ими поделюсь, а пока я полностью сосредоточен на задачах, которые стоят перед нами в этот уик-энд.

За годы выступлений в чемпионате мира я доказал, что заслуживаю места в Формуле 1, хотя, конечно, в автоспорте есть и другие замечательные категории. Но я хочу выступать именно в Ф1 ещё лет пять-семь, понимаете? Поэтому продолжу работать в этом направлении, чтобы этого добиться».