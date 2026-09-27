«Я – один из тех, кто уже выступал в Сепанге»: Эстебан Окон

В начале своей карьеры в Формуле 1 Эстебан Окон выступал в Сепанге. Для Оливера Бермана эта трасса станет новым опытом. В Haas F1 рассчитывают развить успех, достигнутый в Баку.

Оливер Берман: «Прежде я никогда не бывал в Малайзии и не выступал на Сепанге, поэтому сразу после субботней гонки, в которой мы добились хорошего результата, я сел на самолёт, чтобы успеть познакомиться с этой страной.

Сепанг – красивая скоростная трасса, где важно войти в ритм и позволить машине плавно переходить из одного поворота в другой. Погода почти такая же, как в Сингапуре – высокая влажность и внезапные ливни. Что может быть лучше для подготовки к одной из самых физически сложных гонок сезона, чем ещё одна неделя при сильной жаре!»

Эстебан Окон: «Я рад, что в Баку мы заработали очки двумя машинами – это отличный результат для нашей команды. Теперь нужно закрепить успех на Гран При Бахрейна и постараться продлить его до конца сезона.

Я рад вернуться в Сепанг, на классическую для нашего спорта трассу, подарившую немало интересных моментов. Мы знаем, что будет жарко, но непредсказуемая погода может дать нам дополнительный шанс.

Из выступающих сейчас в Формуле 1 только десять пилотов выступали в 2017-м в Сепанге, и я – один из них. Будет интересно снова проехать там спустя почти 10 лет на современной машине. Тогда я заработал очки, постараюсь повторить этот результат».