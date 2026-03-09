Эстебан Окон: «У нас с напарником разные машины»

Эстебан Окон выразил недовольство итогами Гран-при Австралии, где он финишировал на одиннадцатой позиции, в то время как его партнер по команде Оливер Берман смог заработать очки, заняв седьмое место. Французский пилот Haas полагает, что столь существенная разница в результатах связана с отличиями в поведении болидов у него и у напарника.

По словам Окона, особенно разочаровал тот факт, что после впечатляющего старта он не смог побороться за очки. «После такого потрясающего первого круга я должен был бороться за очки. Старт получился действительно отличным, и я отыграл огромное количество мест. Однако затем темп был очень плохим, что стало большим сюрпризом. Честно говоря, это напомнило мне прошлогоднюю историю», — отметил гонщик.

Окон подчеркнул, что испытывал сложности с настройками машины по сравнению с Берманом. Он отметил, что болид его напарника обладал выраженной недостаточной поворачиваемостью, тогда как его собственный автомобиль был крайне нестабилен. При этом, по мнению Эстебана, именно машина с недостаточной поворачиваемостью больше подходит для трассы в Мельбурне.

Француз также добавил, что расстроен упущенной возможностью достичь большего результата. По его словам, с правильно настроенной машиной можно было рассчитывать на гораздо большее. Завершая свой комментарий, Окон признался, что ему досадно остаться без очков после столь многообещающего начала гонки.