По словам Эстебана Окона, «Сегодня мы заслуживали очки»

Haas F1 в восьмой гонке подряд завершила уик-энд без набранных очков.

Эстебан Окон (11-й): «Сегодня мы заслуживали очки. План состоял в том, чтобы опередить обе Audi на старте – и это сработало. Мы знали, что удержать их позади будет непросто, до пит-стопа всё получилось, но при смене шин мы потеряли позицию. Нужно всё проанализировать и понять, что я мог сделать лучше.

Я доволен нашей работой в этот уик-энд. Мы выложились на все 100% и прошли путь от вылета в первой части квалификации до борьбы за очки в гонке. Это настраивает на оптимизм».

Оливер Берман (16-й): «К сожалению, режим VSC объявили в неподходящий момент, я ничего не смог на нём отыграть. Надо сказать, что весь уик-энд получился для меня непростым, и винить в этом я могу только себя. С другой стороны, я многому научился, сделал выводы после субботней аварии и больше не повторю эту ошибку.

Машина была быстра, оказываясь на свободной трассе, я уверенно ехал в темпе соперников. К сожалению, мне редко удавалось вырваться вперед – слишком часто я оказывался в графике. Надеюсь, в Баку мы сможем перевернуть страницу и начать с нуля».