Эстебан Окон высказался о контракте Камары с Haas

В 2027 году Рафаэль Камара займет место Эстебана Окона в составе Haas. В Остине французского гонщика попросили оценить предстоящие изменения в команде.

«Мне особо нечего об этом сказать, – ответил Эстебан Окон на вопрос о подписании контракта с Камарой. – Но могу отметить, что Рафаэль заслуживает шанс в Формуле 1. В младших сериях он показал, что очень быстрый гонщик.

Но я не заслуживаю того, чтобы остаться без места в Формуле 1. Вот и всё. Я приехал сюда, чтобы как можно лучше сделать свою работу и выжать максимум из машины.

Как я уже сказал, я заслуживаю место в Формуле 1. Существует множество причин, по которым в следующем году меня здесь не будет, но дело не в моих результатах. Я добивался побед во всех категориях, в которых выступал.

Я выигрывал гонки в картинге, Формуле Renault, Формуле 3, GP3 и Формуле 1. Если оценивать ситуацию исключительно со спортивной точки зрения, то я заслуживаю место в чемпионате. И я не считаю, что этот сезон станет для меня последним в Формуле 1».

Эстебан Окон также рассказал, что после новости о непродлении контракта почти никто из коллег-гонщиков не выразил ему поддержку.

«Конечно, я общаюсь с некоторыми гонщиками за пределами трассы, – продолжает Окон. – Например, Лэнс Стролл подошёл поговорить со мной, но сообщений от других я не получал.

Никто мне не писал, хотя публично в прессе некоторые высказывались в мою поддержку. Но ничего страшного, ведь это ещё не конец. Я не жду поддержки от других гонщиков или кого-либо ещё, ведь мне это не нужно. В каком-то смысле всем нам приходится непросто.

Мы все в одинаковой ситуации. Если три гонки подряд ты выступаешь неудачно, то становишься худшим. Если проводишь три хорошие гонки, то сразу становишься лучшим. В этом и заключается сложность нашего спорта».