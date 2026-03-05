Эстебан Окон: У нас впереди большая работа по обучению

Эстебан Окон продолжает выражать недовольство новым техническим регламентом, сохраняя свою позицию и накануне первого этапа чемпионата.

Пилот отметил, что трасса в Мельбурне считается одной из самых сложных в плане управления энергией. По его словам, она заметно отличается от автодрома в Бахрейне и больше напоминает трассу в Барселоне, где команда только начинала работу с новым автомобилем.

Окон подчеркнул, что на тестах гонщики привыкали к езде с отпущенной педалью газа, чтобы экономить топливо, и знали, в каких моментах это делать. Однако в условиях реальной гонки, по его словам, ситуация может измениться. Пилот добавил, что пока неясно, как новая система будет работать при обгонах. Если раньше с использованием DRS можно было получить преимущество в шесть или семь десятых секунды на круге, то теперь разница составляет примерно одну десятую. Таким образом, теоретически процесс обгона станет значительно сложнее, однако точные выводы можно будет сделать только после предстоящего гоночного уик-энда.