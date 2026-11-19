Эстебан Окон, покинувший Haas во время Гран При Мехико, может вновь сесть за руль болида Формулы 1 уже до конца этого года.

Как сообщает Racingnews365 со ссылкой на собственные источники, французский гонщик согласовал контракт третьего пилота с Aston Martin. По данным издания, Окон уже посетил базу команды в Сильврстоуне, где ему провели подгонку сиденья.

Ожидается, что Окон выступит на тестах на трассе Яс-Марина, которые состоятся на следующей неделе после Гран При Абу-Даби. В этот же период может быть официально объявлено о заключении контракта между Эстебаном Оконом и Aston Martin.

Представитель команды в Лас-Вегасе, отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию, заявил: «К нам регулярно обращаются гонщики, желающие присоединиться к Aston Martin, но, следуя нашей политике, мы не комментируем слухи и спекуляции».