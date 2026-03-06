Эстебан Окон: «До идеала ещё далеко»

Команда Haas F1 показала достойные результаты на пятничных заездах, став лидером среди представителей средней группы пилотов в чемпионате.

Эстебан Окон, завершивший день на 10-й позиции, отметил, что после тестовых заездов всегда интересно опробовать болид на новой трассе. По его словам, баланс автомобиля в целом устраивает, однако ещё предстоит доработать отдельные детали. Окон добавил, что оптимизация работы с энергией остаётся непростой задачей, но команда уверена в своих силах и рассчитывает на успешное продолжение уик-энда.

Оливер Берман, показавший 11-й результат, также остался доволен итогами дня. Он подчеркнул, что команда получила массу полезной информации о трассе, отличающейся от той, где проходили тесты в Бахрейне. По мнению Бермана, впереди ещё немало работы, однако достигнутый прогресс свидетельствует о правильном направлении. Пилот отметил, что теперь важно закрепить успех и сделать следующий шаг в ходе субботних сессий.