Главная Новости Haas F1 Team Эстебан Окон: «До идеала ещё далеко»
Новости

Эстебан Окон: «До идеала ещё далеко»

Команда Haas F1 показала уверенный темп в пятничных заездах, лидируя среди середняков. Окон и Берман отмечают прогресс и готовы к завтрашнему дню.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.03.2026, 11:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Haas F1 показала достойные результаты на пятничных заездах, став лидером среди представителей средней группы пилотов в чемпионате.

Эстебан Окон, завершивший день на 10-й позиции, отметил, что после тестовых заездов всегда интересно опробовать болид на новой трассе. По его словам, баланс автомобиля в целом устраивает, однако ещё предстоит доработать отдельные детали. Окон добавил, что оптимизация работы с энергией остаётся непростой задачей, но команда уверена в своих силах и рассчитывает на успешное продолжение уик-энда.

Оливер Берман, показавший 11-й результат, также остался доволен итогами дня. Он подчеркнул, что команда получила массу полезной информации о трассе, отличающейся от той, где проходили тесты в Бахрейне. По мнению Бермана, впереди ещё немало работы, однако достигнутый прогресс свидетельствует о правильном направлении. Пилот отметил, что теперь важно закрепить успех и сделать следующий шаг в ходе субботних сессий.

Источник

Эстебан Окон (163)Оливер Берман (114)Haas F1 Team (296)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация