Существуют ли предпосылки для роста рынка смазочных материалов и технических жидкостей?

На форуме автобизнеса CarX 2026, организованном агентством «АВТОСТАТ», участники сессии, посвященной рынку смазочных материалов и технических жидкостей, обсудили перспективы его дальнейшего развития.

Доля китайских автомобилей в российском автопарке продолжает расти, и в ближайшее время многие из них перейдут на постгарантийное обслуживание. Это приведет к появлению нового ассортимента, включая маловязкие масла. При этом меняться будут не объемы рынка, а его ассортимент.

На фоне экономической ситуации в стране, топливного кризиса, стремления автовладельцев экономить и сокращения поездок на автомобилях увеличиваются интервалы между техническим обслуживанием. Соответственно, реже производится замена смазочных материалов и технических жидкостей.

В перспективе ситуацию могут изменить гибриды и электромобили, которым требуется меньше моторных масел. Однако это произойдет не в ближайший год, поскольку их доля в общем объеме парка пока слишком мала.