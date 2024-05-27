Перспективы параллельного импорта в России: мнение экспертов.

После проведенных первоапрельских изменений участники автомобильного рынка приняли пассивную позицию, так как было непонятно, как действовать в новой обстановке. Большинство гонщиков и автодилеров поспешили ввезти в Россию как можно больше машин до вступления в силу новых жёстких правил.

Ожесточенный спрос был замечен в феврале-марте, сразу как только продавцы осознали, что больше нет возможности сэкономить на импорте, как отмечает известный автор блога «Лиса Рулит» - Елена Лисовская. Специалист пояснила, что с теми машинами, которые были привезены в Россию до 1 апреля, есть два варианта развития событий. Первый вариант - автомобиль был полностью проштампован, и покупателю нужно будет заплатить только цену, установленную продавцом. Второй вариант - заказанный автомобиль так и не прибыл в Россию или не прошёл таможенную очистку, что подразумевает вероятность больших штрафов.

Приобретая машину, важно обращать внимание на завершённый статус Единого Паспорта Транспортного Средства, подчеркивает Лисовская. Некоторые перевозчики, чтобы избежать неприятностей перед введением нововведений, отправляли фотографии автомобилей в испытательные лаборатории еще до их прибытия. Это опасная серая схема, результаты которой могут быть неблагоприятными в случае обнаружения.

Согласно Лисовской, в настоящее время нет смысла ввозить в Россию авто через параллельный импорт, которые официально продаются дилерами. Также вопросительной является экономическая целесообразность покупать машины среднего класса с мощными двигателями.

Перевозчики продолжат везти модели Lixiang и Voyah, а также электрокары Zeekr 001, на которые есть спрос, не имея "официальных" аналогов. Также продолжится работа с моделями Toyota Rav4, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, выпущенными в Китае. Кроме того, в списке перечислены Skoda Octavia, Toyota Camry, кроссоверы BMW - X5, X6, X7, а также Mercedes-Benz GLS, GLE, S-class, V-класс, Maybach, дорогие Audi и Range Rover.

Фото: Carsweek.ru

Было объявлено, что на территории России появится 8 новых автомобилей местной сборки под маркой «Автодом».