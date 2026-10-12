Евросоюз ограничит ежегодный импорт китайских гибридных автомобилей 350 тысячами экземпляров

Европейский союз введет ежегодное ограничение на импорт китайских гибридных автомобилей в объеме 350 тысяч единиц. Мера начнет действовать с 1 ноября, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ с изложением плана.

В течение первого года ограничений установленный лимит останется неизменным. Начиная со второго года его будут ежегодно увеличивать на 6%. Предполагается, что правила будут действовать 4 года, пока обе стороны соблюдают нормы Всемирной торговой организации.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Марош Шефчович провел встречу с министром коммерции Китая Ван Вэньтао в Пекине. Евросоюз намерен сократить торговый дефицит, который превышает 1 млрд евро в день. Защитные меры позволяют ЕС ограничивать поставки товаров из конкретного сектора при резком росте их импорта.

При этом ограничения распространяются на весь импорт гибридных автомобилей, а не только на машины китайского производства. Такой подход соответствует принципу недискриминации ВТО. Квота для Китая будет не меньше квоты любого другого источника импорта гибридных автомобилей.