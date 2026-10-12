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Евросоюз ограничит ежегодный импорт китайских гибридных автомобилей 350 тысячами экземпляров

ЕС ограничит импорт китайских гибридных автомобилей 350 тысячами единиц в год с 1 ноября: квота будет действовать четыре года и ежегодно расти на 6%.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.10.2026, 16:02·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Европейский союз введет ежегодное ограничение на импорт китайских гибридных автомобилей в объеме 350 тысяч единиц. Мера начнет действовать с 1 ноября, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ с изложением плана.

В течение первого года ограничений установленный лимит останется неизменным. Начиная со второго года его будут ежегодно увеличивать на 6%. Предполагается, что правила будут действовать 4 года, пока обе стороны соблюдают нормы Всемирной торговой организации.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Марош Шефчович провел встречу с министром коммерции Китая Ван Вэньтао в Пекине. Евросоюз намерен сократить торговый дефицит, который превышает 1 млрд евро в день. Защитные меры позволяют ЕС ограничивать поставки товаров из конкретного сектора при резком росте их импорта.

При этом ограничения распространяются на весь импорт гибридных автомобилей, а не только на машины китайского производства. Такой подход соответствует принципу недискриминации ВТО. Квота для Китая будет не меньше квоты любого другого источника импорта гибридных автомобилей.

Источник

Импорт (105)Китайские автомобили (1023)Китай (32)Европа (59)Гибриды (173)Еврокомиссия (3)

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