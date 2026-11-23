В начале сезона команда Mercedes выглядела безоговорочным лидером, однако в двух последних Гран При осталась без подиума. Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин признал, что ситуация вызывает у команды обеспокоенность.

Эндрю Шовлин: «Нам не нужны были напоминания о том, что команде нужно сосредоточиться на работе и очень многое сделать, чтобы защитить оба чемпионских титула в следующем году, но в Лас-Вегасе нам об этом напомнили.

Мы будем напряжённо работать, чтобы максимально использовать последние две гонки, прежде всего для того, чтобы собрать информацию и извлечь максимум пользы для подготовки к следующему сезону».