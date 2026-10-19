Главная Новости Ferrari Эмерсон Фиттипальди возлагает надежды на Хэмилтона и Ferrari
Новости

Эмерсон Фиттипальди возлагает надежды на Хэмилтона и Ferrari

Эмерсон Фиттипальди считает, что Ferrari сможет побороться за чемпионский титул уже в следующем сезоне, отметив прогресс команды и Льюиса Хэмилтона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.10.2026, 12:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В этом году Ferrari выступает не слишком успешно: гонщикам Скудерии удалось одержать только две победы, тогда как пилоты Mercedes выиграли 11 гонок. При этом Кими Райкконен по-прежнему остаётся последним чемпионом мира, завоевавшим титул за рулём красной машины. Это произошло в далёком уже 2007-м.

Однако двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди считает, что уже в следующем году Ferrari способна добиться успеха.

«Все гонщики мечтают выступать за Ferrari – об этом мечтал даже Айртон Сенна, – напомнил 79-летний бразильский ветеран. – Нельсон Пике – тоже, да и мне этого хотелось. В прошлом году мне очень не нравилось, когда я слышал, как люди критиковали Льюиса Хэмилтона в его дебютный год в составе Ferrari.

Когда ему было предложено перейти в Скудерию, он принял новый вызов, и это замечательно. В прошлом году у него была возможность по-настоящему узнать эту команду, и уже в этом сезоне Льюис доказал, что по-прежнему может выступать на очень высоком уровне. Когда я вижу, как он демонстрирует свои таланты, меня это очень радует.

Не сомневаюсь, что в следующем году у Ferrari будет отличный шанс выиграть чемпионат, тем более что руководство команды работает намного лучше, чем в недавнем прошлом».

Источник

Льюис Хэмилтон (462)Эмерсон Фиттипальди (6)Ferrari (1075)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация