Эмерсон Фиттипальди возлагает надежды на Хэмилтона и Ferrari

В этом году Ferrari выступает не слишком успешно: гонщикам Скудерии удалось одержать только две победы, тогда как пилоты Mercedes выиграли 11 гонок. При этом Кими Райкконен по-прежнему остаётся последним чемпионом мира, завоевавшим титул за рулём красной машины. Это произошло в далёком уже 2007-м.

Однако двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди считает, что уже в следующем году Ferrari способна добиться успеха.

«Все гонщики мечтают выступать за Ferrari – об этом мечтал даже Айртон Сенна, – напомнил 79-летний бразильский ветеран. – Нельсон Пике – тоже, да и мне этого хотелось. В прошлом году мне очень не нравилось, когда я слышал, как люди критиковали Льюиса Хэмилтона в его дебютный год в составе Ferrari.

Когда ему было предложено перейти в Скудерию, он принял новый вызов, и это замечательно. В прошлом году у него была возможность по-настоящему узнать эту команду, и уже в этом сезоне Льюис доказал, что по-прежнему может выступать на очень высоком уровне. Когда я вижу, как он демонстрирует свои таланты, меня это очень радует.

Не сомневаюсь, что в следующем году у Ferrari будет отличный шанс выиграть чемпионат, тем более что руководство команды работает намного лучше, чем в недавнем прошлом».