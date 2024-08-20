Рассылки от агентства «АВТОСТАТ» приостановлены временно

Важное объявление для всех наших клиентов, партнеров и коллег!

С начала августа текущего года мы вынуждены временно приостановить отправку электронных рассылок от компании "АВТОСТАТ". Причина заключается в технических неполадках, которые выходят за рамки нашего контроля. Это затрагивает как информационные бюллетени, так и пресс-релизы, связанные с нашей деятельностью.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства. На данный момент наша команда активно трудится над устранением неполадок. Однако точно прогнозировать время восстановления рассылок пока затруднительно. Мы призываем вас следить за всей актуальной информацией от "АВТОСТАТ" на следующих платформах:

https://www.autostat.ru/

https://web.telegram.org/a/#-1001161590770

https://vk.com/autostatrus

Благодарим за понимание и терпение!

С уважением,

Коллектив "АВТОСТАТ"