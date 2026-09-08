С 8 сентября разрешат предъявлять электронные права: почему пластиковое удостоверение пока не стоит убирать

С 8 сентября 2026 года водители смогут предъявлять инспектору ГАИ права и СТС через мессенджер «Макс». При этом новая функция может не заработать в установленную дату. Как сообщил ТАСС автоюрист Лев Воропаев, в Минцифры ранее говорили, что техническая возможность появится в ближайшие месяцы.

С юридической точки зрения нововведение начнет действовать 8 сентября — в этот день вступит в силу соответствующее постановление. Однако использовать электронные документы можно будет только после технического запуска сервиса.

Норма закреплена постановлением правительства России от 28 августа 2026 года № 1088. Документ разрешает предъявлять в электронном виде сведения из водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства через многофункциональный сервис обмена информацией. Для подтверждения данных применяется двумерный штриховой код, а сам сервис взаимодействует с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Электронный способ предъявления документов будет приравнен к предъявлению их бумажных оригиналов. При этом в постановлении не упоминается мессенджер «Макс». По словам Воропаева, многофункциональный сервис создан на его базе и будет работать через него.

Автоюрист также предупредил о возможных проблемах со связью и считыванием QR-кода. Если у водителя при себе окажется только электронная версия документов, а инспектор не сможет воспользоваться сервисом, проверка может привести к спорной ситуации. По оценке Воропаева, привлекать автомобилиста к ответственности при таких обстоятельствах сотрудник ГАИ не вправе.

«Мой вам практический совет: берите пока пластик с собой и возите как минимум в бардачке. И еще электронный вариант добровольный. Пластиковые права и СТС никто не отменяет», — сказал автоюрист Лев Воропаев.

Напомним, в ноябре 2022 года электронные версии водительских прав появились в приложении «Госуслуги Авто». Документы сопровождались QR-кодом для предъявления инспектору. По состоянию на 7 сентября в приложении указывается, что сотрудник ГИБДД вправе потребовать «бумажные документы».

Автор: Андрей Сундуков

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