JLR подтвердила выход электрического Land Rover Defender Sport в 2027 году

До появления электрического Land Rover Defender Sport осталось недолго. Хотя название ‘Defender Sport’ не прозвучало во время отчётной конференции JLR по итогам второго квартала, компания подтвердила, что в 2027 году представит “an all-new electric Defender product”. Производство модели наладят на заводе компании в Halewood, расположенном недалеко от Liverpool.

В начале этого года долгожданный Land Rover Defender Sport заметили во время испытаний. Однако вместо преодоления реки или подъёма в гору, как можно было бы ожидать, прототип тестировали на трассе Nürburgring.

Land Rover рассматривает идею создания ‘mini Defender’ уже семь лет. При этом кажется, что испытания предсерийных прототипов продолжаются почти столько же. Тогда мы предположили, что заезд по немецкому ‘Green Hell’ свидетельствует о приближении финального этапа тестирования перед мировой премьерой в 2027 году. Впоследствии эта информация получила подтверждение.

Камуфляж последнего прототипа по-прежнему скрывает многие детали дизайна. Тем не менее невозможно не заметить угловатый кузов с высокой посадкой, хорошо знакомый поклонникам полноразмерного Defender.

Небольшие свесы спереди и сзади помогут обеспечить необходимые углы въезда и съезда при движении по бездорожью — как и у старшего брата модели. При этом передняя часть кузова выглядит более округлой и обтекаемой, а заднее стекло имеет едва заметный наклон. Благодаря этому новинка получит собственный стиль и не будет выглядеть просто укороченной версией обычного Defender.

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Перенести узнаваемый дизайн и характер Defender в более компактный кузов было непростой задачей для дизайнеров Land Rover. Однако наше эксклюзивное изображение показывает, как, предположительно, будет выглядеть серийная версия нового компактного 4x4.