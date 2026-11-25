Водителям электромобилей стоит готовиться к заметному росту расходов на зарядку: Ofgem объявил о повышении предельных цен на энергию на 26 процентов с января. Для тех, кто не пользуется специальным тарифом для электромобилей, стоимость одной зарядки может увеличиться максимум на £9.

С 1 January по 31 March 2027 максимальная стоимость электроэнергии по фиксированным тарифам вырастет с 26.32p за кВт·ч до 32.69p. Это самое значительное повышение цен со времени первоначального полномасштабного вторжения Russia в Ukraine в 2023 году. Тогда рост тарифов сдерживался государственной гарантией цен на энергию. Теперь же всем потребителям остаётся рассчитывать только на выплату Labour в размере £100, которая должна поступить в январе.

Подорожание электроэнергии неизбежно скажется на среднем счёте, который увеличится на £37 в месяц. Однако владельцы электромобилей могут ощутить последствия ещё сильнее. При зарядке по стандартному фиксированному тарифу стоимость полной зарядки вырастет примерно на £2 для моделей с наименьшими батареями и примерно на £9 для некоторых более крупных автомобилей, включая BMW iX5 с батареей ёмкостью 141kWh.

Автомобиль (полезная ёмкость батареи) Предельная цена: Oct-Dec 2026 (26.32p/kWh) Предельная цена: Jan-Mar 2027 (32.69p/kWh) Текущий типичный ночной тариф для электромобилей (8p за кВт·ч) Типичный ночной тариф с ростом на 26% (10p за кВт·ч) Tesla Model Y RWD (60kWh) £15.79 £19.61 £4.80 £6.00 Renault 5 Comfort Range (52kWh) £13.69 £17.00 £4.16 £5.20 Skoda Enyaq 85 (79kWh) £20.79 £25.83 £6.32 £7.90 Mercedes-Benz CLA 250+ (85kWh) £22.37 £27.79 £6.80 £8.50 BYD Dolphin Surf Active (30kWh) £7.90 £9.81 £2.40 £3.00 BMW iX5 60 xDrive (141kWh) £37.11 £46.09 £11.28 £14.10

Для пользователей ночных тарифов повышение окажется менее ощутимым. Если типичная ставка в 8p за кВт·ч также вырастет на 26 процентов, до 10p, полная зарядка электромобиля с батареей 60kWh подорожает на £1.20. Владельцы машин с батареями большего или меньшего объёма заплатят соответственно больше или меньше.

Генеральный директор Ofgem по вопросам рынков Neil Kenward заявил: “Conflict in the Middle East continues to drive energy costs higher, and we know this price increase will be a worry for many households as winter approaches.”

Kenward добавил, что регулятор “writing to suppliers today to remind them of their obligations and ensure they are ready to provide that support”.

Несмотря на повышение тарифов, эксплуатация электромобиля по-прежнему обходится значительно дешевле, чем поездки на обычном бензиновом автомобиле, особенно при использовании ночной тарификации. При прогнозируемых январских ценах Mercedes CLA 250+ AMG Line с заявленным по WLTP запасом хода 478 miles будет стоить владельцу шесть пенсов за милю по предельному тарифу и всего 2p при ночной оплате.

Для сравнения, бензиновый CLA 200 с официальным показателем 56.5mpg обойдётся в 13 пенсов за милю при текущей цене бензина 160.3 пенса за литр.