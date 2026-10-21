Электромобили не впечатляют детей, а Porsche 911 с громким двигателем — ещё как.

Пробираясь через зелёные повороты и заставляя воющий шестицилиндровый двигатель разгонять автомобиль на прямых, я нашёл решение проблемы, которая давно беспокоит автопром. Молодёжь больше не интересуется автомобилями? Интересуется, если прокатить её на Porsche 911 Carrera.

“Go fast, dad,” giggigled my 12-year-old. “It’s so nice when I feel the engine’s vibrations!” Радость от эмоциональной связи ребёнка с оппозитным шестицилиндровым двигателем Porsche была очевидной.

Что делает Porsche настоящим Porsche? Спортивная управляемость, высокая производительность и — гораздо больше, чем компания предполагала четыре года назад, — двигатель внутреннего сгорания. Стремясь восстановить прибыльность, новый CEO Michael Leiters представил план развития бренда: гиперкар с центральным расположением двигателя — концепт Mission S.

Porsche не подтверждает, какая силовая установка будет использоваться в автомобиле, однако Dr Leiters однозначно заявил: “There won’t be a battery electric vehicle on the super-sports car platform, because there is no demand in the segment for a BEV.” Глава R&D Michael Steiner предположил, что автомобиль может получить облегчённую бензиновую версию либо, как новый 911 Turbo S, гибридную систему на 400V, в которой электричество будет использоваться для повышения производительности и работы активных систем шасси.

В 2022 году, на фоне успешных первых продаж Taycan, Porsche прогнозировала, что к 2030 году 80 процентов её объёма будут составлять полностью электрические автомобили. Решение сделать новый Macan исключительно электрическим лишило компанию доходов от новых машин, а также привело к штрафным выплатам поставщикам, которые подготовились к увеличению заказов на электрический SUV и его седан-версию. Новый прогноз Porsche по доле электромобилей в 2030 году составляет 33 процента.

При этом Porsche не отказывается от электрических моделей. Новый Cayenne Turbo Electric мощностью до 1,140bhp производит сильное впечатление за рулём. А рулевое управление, реакция на педаль акселератора и тормоза Macan 4S, на котором мы ездили на этой неделе, полностью соответствуют характеру Porsche.

Электромобили имеют множество преимуществ перед автомобилями с ICE. Однако, когда на тестовом треке Porsche меня бросало из стороны в сторону за рулём будущего электрического 718 Boxster, искусственный, но очень реалистичный звук синтезировался на основе звучания шестицилиндрового двигателя. Для спортивных автомобилей эмоции имеют принципиальное значение, а их бьющееся сердце — вибрирующий и гудящий двигатель внутреннего сгорания. Leiters обещает, что 911 никогда не станет электрическим. Не уверен, что регуляторы позволят сохранять такой подход бесконечно. Но на его стороне есть три юных сторонника — будущие покупатели спортивных автомобилей.